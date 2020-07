René Kruit kampioen bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag was dan eindelijk de laatste speelavond van dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal in Kudelstaart. Door de corona-maatregelen lag de competitie maar liefst vier maanden stil. Door twee speelavonden en twee (koppel) toernooien werd een streep gezet, maar de laatste speelavond kon gelukkig alsnog gespeeld worden.

Zelfs een langdurige stop kon René Kruit niet uit zijn ritme halen, hij won uiterst knap voor de derde keer op rij de speelavond. Tim van de Poel was de finalist. Tim had nog op het podium van de eindstand terecht kunnen komen, maar Floor van Zanten kwam met de schrik vrij. Floor kon tegelijkertijd ook nog stijgen, want Martin Bax verloor in de kwartfinale, maar zelf verloor zij in de halve finale van René. Het podium bleef ongewijzigd en René Kruit werd dus de terechte kampioen. Hij won maar liefst vier van de dertien speelavonden. Het was zijn tweede kampioenschap na zijn titel van dertien jaar (!) geleden. Martin Bax was de uittredende kampioen, maar eindigde alsnog knap als tweede. Floor van Zanten eindigde voor de derde keer ooit op het podium, terwijl Tim er net naast eindigde.

Ook de rest van de Top Tien werd ook gehuldigd en daar vonden wél verschuivingen plaats. Grootste verliezer was Tibor Hogervorst, hij viel op de valreep uit de Top Tien. Grote pleister op de wonde was echter een mooie beker voor de hoogste uitgooi van het seizoen. Tibor gooide namelijk eerder in het seizoen 167 uit, de één na mogelijk hoogste finish. John Guldemond profiteerde, hij steeg van de elfde naar de negende plaats. De eindstand werd zodoende van de vijfde tot de tiende plaats; Ronald Baars, Danny de Hartog, Tjitte Miedema, Gerard Bak, John Guldemond en Raymond van de Weiden. Aan het einde van de avond kregen alle speelavond finalisten, Top Tien spelers én vrijwilligers hun verdiende beloningen.

De Top Tien van Poel’s Eye.

Op de website www.poelseye.nl zijn alle wapenfeiten van dit seizoen, en alle eerdere gebeurtenissen ooit, terug te vinden. Ook staat hier binnenkort de agenda van het nieuwe seizoen. De locatie van de dartclub Poel’s Eye is voortaan de sporthal de Proosdijhal in de Edisonstraat in Kudelstaart.