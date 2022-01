René de Knegt van Greenpark naar EK Handbal

Aalsmeer – In navolging van de eerdere besmettingen bij de TeamNL Handbalheren op het EK in Hongarije heeft ook keeper Bart Ravensbergen positief getest op het coronavirus. Donderdagavond 20 januari heeft het team een PCR-test afgelegd. Op vrijdagochtend 21 januari kwamen de uitslagen binnen en bleek Ravensbergen positief te zijn. Hij is direct in isolatie gegaan.

Doordat tweede keeper Dennis Schellekens een dag eerder positief testte zat keeperstrainer Gerrie Eijlers gisteren voor de wedstrijd tegen Frankrijk bij de wedstrijdselectie. René de Knegt, de doelman van Greenpark Aalsmeer, is opgeroepen voor het EK en vliegt vanmiddag, vrijdag 21 januari, naar Boedapest. Bij aankomst moet hij nog een negatieve PCR-test afleggen, voordat hij zich bij de ploeg kan voegen.

Voorzitter Mike van der Laarse van Greenpark Aalsmeer is er trots op dat nu al vijf handballers, die spelen bij Greenpark of hun roots bij handbalvereniging Aalsmeer hebben, deel uit maken van TeamNL. Aanvoerder Samir Benghanem van Greenpark is vanaf de aanvang opgenomen in Oranje, evenals Jeffrey Boomhouwer. Hij speelt nu in Duitsland, maar is zijn handbalcarriere gestart in Aalsmeer.

Vanwege de corona-besmettingen binnen het team heeft coach Richardsson eerder al Lars Kooij en Niko Blaauw gevraagd naar Boedapest te komen. Beide spelers zijn opgeleid bij Greenpark Aalsmeer. Uit Aalsmeer komt verder ook de vaste fysiotherapeut van Team NL, Robert Baardse.

Op dit moment zitten Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens en Bart Ravensbergen in isolatie.

Op 20 januari speelden de TeamNL Handbalheren hun eerste wedstrijd in de Main Round op het EK. Er werd ruim van Olympisch kampioen Frankrijk verloren: 34-24 (rust 15-12). Samir Benghanem maakte het eerste doelpunt voor Oranje en zorgde in de tweede helft met een mooi schot voor 22-18. Lars Kooij wist drie maal de Franse doelman te passeren.

De volgende tegenstanders in de Main Round zijn Montenegro (zaterdag 22 januari om 15.30 uur), Denemarken (maandag 24 januari om 18.00 uur) en Kroatië (woensdag 26 januari om 18.00 uur).

Foto: René de Knegt, doelman Greenpark Aalsmeer.