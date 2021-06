Regenboogvlag uit bij horeca in Aalsmeer

Aalsmeer – In Hongarije wordt er al maanden tegen gedemonstreerd, tijdens de voetbalwedstrijd Duitsland tegen Hongarije vorige week was er protest op het veld met vlaggen in de regenboog-kleuren en zijn diverse gebouwen in Duitsland en in Nederland die avond in de regenboogkleuren gezet. Allemaal uitingen tegen de nieuwe anti-homowet in Hongarije.

Donderdag 24 juni hebben de Europese regeringsleiders tijdens de EU-top hun ongenoegen en ongeloof uitgesproken. Ze zijn ontzet over de anti-Ihbti-wet waardoor het verboden wordt om series en films waarin homo’s voorkomen overdag uit te zenden. Premier Orbán van Hongarije is ‘stevig’ aangesproken op dit besluit, maar gaf na het felle gesprek aan niet van plan te zijn de wet in te trekken. De Europese Commissie overweegt nu om juridische procedures tegen het land te starten.

Sinds eind jaren zeventig fungeert een regenboogvlag als symbool voor de homobeweging en wordt sindsdien gebruikt bij talrijke bijeenkomsten van homo’s, lesbiennes en aanverwante seksuele minderheden.

Bij een overgroot deel van de horeca in Aalsmeer hangt vanaf dit weekend de regenboogvlag uit. “Hiermee willen we duidelijk maken tegen de nieuwe wet te zijn”, legt Ben de Koff van café Sportzicht uit. “De Aalsmeerse horeca is gastvrij voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.”