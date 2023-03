RBV mengt zich in kort geding KLM en IATA

Aalsmeer – Omwonenden van Schiphol mengen zich in het kort geding waarin KLM en IATA eisen minstens 500.000 vluchten per jaar uit te kunnen voeren. Dit kort geding dient dinsdag 21 maart.

De voorzieningenrechter heeft de omwonenden, verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), als partij tot de procedure toegelaten. Dit omdat toewijzing van de eisen van KLM en IATA direct de belangen van de omwonenden raakt.

RBV kiest in het kort geding de kant van de Staat, die het aantal vluchten wil verminderen.

Dat de bewoners samen met de Staat opgaan, is bijzonder. Want op 4 juli staan RBV en de Staat tegenover elkaar in een rechtszaak waarin RBV eist dat de Staat zich houdt aan de geluidsnormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De uitkomst daarvan moet sowieso minder vliegbewegingen en nachtvluchten betekenen.