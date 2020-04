Aalsmeer – Op Koningsdag, maandag 27 april, kreeg Anton Temme in zijn tuin in de Hornmeer plotseling bezoek van een Ransuil, een vogel die hij daarvoor nog nimmer gezien had. ”Het was wel heel bijzonder en het mooie was dat hij/zij heel geduldig de tijd nam om voor mij te ‘poseren’. Ik schat het formaat op 30 à 35 centimeter”, aldus Temme.

Hij stuurde enkele foto’s om ook de lezers van de Meerbode te laten genieten van dit bijzondere ‘Konings’-bezoek.

Foto’s: Anton Temme