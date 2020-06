Radio Rik maakt promotie

Uithoorn – Er hangt een groot Rick FM spandoek bij de brandweerkazerne in Uithoorn voor de promotie van het wekelijkse programma op zondagmorgen; Uithoorn, De Kwakel en Thamen 200 jaar samen, Gemeente Uithoorn. Wekelijks een gevarieerd programma met interviews en columns over diverse onderwerpen. In het programma zijn wekelijks interviews met de Burgemeesters van toen en nu en Rick FM fragmenten uit het radioarchief. Ook een interview met een BUK’ker, dat is een bekende Uithoornaar, Kwakelaar, of bedrijf. Historische feiten en weetjes in de column van Chris Woerden, een samenwerking met de Stichtingen Oud Uithoorn en De Kwakel en De Kwakel Toen & Nu. Er zijn korte interviews in het onderdeel “De 200 seconden van…..”. Wilt u hieraan meedoen, stuur dan opname of reactie naar;

uithoorn200@rickfm.nl. De muziek in het programma zijn de gekozen verzoeknummers uit de Uithoornse & Kwakelse Top 200. De complete uitzending hiervan is in het weekend 15 en 16 augustus. Nummers hiervoor insturen kan via de website; https://www.rickfm.nl/top200/nieuws/item?1151536

De uitzending van dit speciale programma is iedere zondagmorgen 10.00 – 11.00 uur. Herhaling iedere woensdag 18.00 – 19.00 uur. Alle uitzending ook te beluisteren via podcasts op de website; https://www.rickfm.nl/podcasts/content/page?4092



Luisteren naar Rick FM, Caiway: Uithoorn en De Kwakel, frequentie 99.0 FM en Aalsmeer 93.1 FM. Etherfrequentie 106.3 FM. Live stream; https://www.rickfm.nl/radiogids/stream en ook overal met de gratis TuneIn App; https://tunein.com/radio/Rick-FM-1063-s81518/