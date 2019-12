Raadslid Seniorenpartij De Ronde Venen stapt over naar het CDA

De Ronde Venen – Op oudejaarsavond ontving onze redactie het volgende persbericht van ( het toen nog raadslid voor de Seniorenpartij De Ronde Venen), Yvette Janmaat. Zij schreef: ” Als raadslid voor de Seniorenpartij De Ronde Venen heb ik na een serieuze afweging de beslissing genomen om per 1 januari 2020 met mijn zetel in de gemeenteraad over te stappen naar het CDA.

Enkele honderden mensen hebben in 2018 op mij gestemd. Uiteraard blijf ik mij speciaal inzetten voor de oudere inwoners. Dit moeilijke besluit heb ik genomen omdat ik mij niet meer thuis voel bij de Seniorenpartij: de gang van zaken en de keuzes binnen de partij komen niet langer overeen met mijn waarden en normen. Die sluiten beter aan bij het CDA. Eerder heb ik over een reeks van jaren bij lokale, provinciale en landelijke verkiezingen op het CDA gestemd”, was getekend Yvette Janmaat.