Raad Aalsmeer bezoekt zwembad in Nunspeet

Aalsmeer – De Aalsmeerse gemeenteraad brengt regelmatig werkbezoeken aan organisaties, initiatieven en bedrijven uit Aalsmeer en de regio. Dit keer zochten zij het wat verderop. Binnenkort bespreekt de raad of er in Aalsmeer een nieuw zwembad komt en hoe dat er dan uit moet zien. Omdat een zwembad een enorme investering is, willen de raads- en commissieleden zich goed voorbereiden. Daarom brachten zij, samen met wethouder Bart Kabout, een bezoek aan het nieuw gebouwde zwembad in Nunspeet.

Wel of geen nieuw zwembad

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het zwembad De Waterlelie. Dat onderzoek wees uit dat het zwembad in zo’n slechte staat is dat sloop binnen een aantal jaar onafwendbaar is. De gemeenteraad staat hiermee voor de keuze om al dan niet een nieuw zwembad te laten bouwen. Dit brengt een enorme investering met zich mee die een grote impact heeft op de begroting van de gemeente. Daarom is het extra belangrijk dat de raadsleden zich een goed beeld vormen van alle opties en de gevolgen van die opties. Alleen zo kunnen zij straks een weloverwogen beslissing nemen.

In Nunspeet speelde een vergelijkbare situatie. Daar werd vorig jaar een nieuw zwembad opgeleverd met bijbehorende sporthallen. De gemeenteraad bezocht op vrijdag 17 mei dit zwembad om van de raadsleden daar te horen hoe de situatie was en hoe men tot het besluit voor een nieuw zwembad gekomen is.

Hobbelig en lang traject

De Nunspeetse wethouder en een aantal raadsleden gaven een presentatie en vertelden hoe de besluitvorming rond een nieuw zwembad met sporthallen verlopen is. Zij vertelden dat het een lang en hobbelig traject is geweest, maar dat de raad en het college uiteindelijk tot een gezamenlijke beslissing zijn gekomen. Zij gaven een inkijkje in het traject, de keuzemogelijkheden en de dilemma’s die spelen bij een dergelijk groot bouwproject en combineerden dat met nuttige tips voor de Aalsmeerse raad.

Rondleiding

Tijdens de rondleiding werd er uitleg gegeven over de keuze voor de diverse baden. Duidelijk werd dat juist oog voor details bij de realisatie van een zwembad van groot belang is. In Nunspeet is een duidelijk proces doorlopen en zijn alle belangen afgewogen. Zo is men uiteindelijk gekomen tot de bouw van een toekomstbestendig zwembad. De Aalsmeerse raadsleden sloten het werkbezoek af met een goed gevoel. “We hebben gehoord hoe belangrijk het is om het proces goed te doorlopen, alle belanghebbenden te horen en stil te staan bij details. Erg verhelderend om het uit de eerste hand te horen en te kunnen zien.” Al met al was dit een erg nuttig werkbezoek!

