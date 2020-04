‘Quasqai’ wint online pubkwis Op de Hoek

Aalsmeer/Kudelstaart – Op zaterdag 18 april heeft de eerste online pubkwis plaatsgevonden vanuit café Op de Hoek in Kudelstaart. De animo voor de quiz was groot, liefst 93 teams hebben meegespeeld. De deelnemers kwamen niet alleen uit Kudelstaart en omgeving, maar zelfs vanuit Maastricht werd ingelogd. Na afloop mocht café Op de Hoek vele positieve reacties in ontvangst nemen.

De eerste online pubkwis is gewonnen door team ‘Quasqai met garantie’ met 37 punten. Een fles van 1,5 liter bier gaat thuis bezorgd worden. De teams deden nauwelijks voor elkaar onder. Op twee, met 36 punten, team ‘Strampels’ en op drie, eveneens met 36 punten, team ‘Cowbell’ van Dennis Splinter. Op vier en vijf zijn respectievelijk de teams ‘Steelpan uub porn’ en ‘De Möhlentjes’ geëindigd met elk 35 punten.

Tweede pubquiz vanuit Joppe

Vanuit café Joppe in het Centrum is afgelopen dinsdag 14 april de eerste pubquiz online gehouden. Eveneens met succes, ruim honderd personen namen in vijftien teams deel. De grote animo heeft eigenaar Jan van Schuppen doen besluiten om opnieuw te gaan quizzen en wel op dinsdag 28 april. De bedoeling is om deze tweede editie wat meer te verlevendigen en een speciale muziekronde staat op het programma. Meedoen aan de quiz is mogelijk voor iedereen die Facebook heeft. Deelname is gratis en de aanvang is 20.30 uur.