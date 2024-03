PvdA/GL wil een veiligere Hoogstraat voor wandelaars en fietsers

Abcoude – De Hoogstraat in Abcoude is een drukke straat en wordt daarom door veel fietsers en ook wandelaars als onveilig ervaren. Als gevolg daarvan is er meer verkeer wandel- en fietsverkeer op andere routes, zoals de Voordijk. PvdA/GroenLinks wil de Hoogstraat veiliger maken voor fietsers en wandelaars en daarmee ook de situatie op de Voordijk verbeteren. De fractie heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “We horen van inwoners dat ze de Hoog-straat op drukke momenten mijden en dan zeker met kinderen niet door de Hoogstraat willen rijden. Dat is zonde, want de Hoogstraat vormt niet alleen een belangrijke route door het dorp, maar ook het centrum waarin het fijn winkelen, werken en verblijven zou moeten zijn. Een voor fietsers en wandelaars veiligere Hoogstraat kan het centrum veel aantrekkelijker maken!”

Hoogstraat onprettig voor fietsers en wandelaars

De verkeersveiligheid in de Hoog-straat is voor veel inwoners van Abcoude al jaren een doorn in het oog, met name voor fietsers en wandelaars. Er is sprake van in- en uitvoegend verkeer, verkeer voor laden en lossen en vrij veel (zwaar) autoverkeer. Als wandelaar moet je langs de weg op een smalle stoep lopen en als fietser word je op drukke momenten naar de zijkant van de straat geduwd en moet je om het verkeer heen manoeuvreren. De Hoogstraat kan een stuk veiliger gemaakt worden voor fietsers en wandelaars. Bijvoorbeeld door te kijken naar verandering van de parkeersituatie, verbreding van stoepen of het gelijkvloers maken van het wandel- en autogebied en/of aanpassing van de rijrichtingen van het verkeer. Er zijn ongetwijfeld ook andere oplossingen denkbaar.

Schriftelijke vragen

PvdA/GroenLinks wil dat het college van Burgemeester en Wethouders samen met inwoners en onder-nemers gaat werken aan een plan voor een veiligere Hoogstraat voor fietsers en wandelaars. Een plan dat van de Hoogstraat een prettige straat maakt om in te verblijven en waar-mee het centrum van Abcoude aantrekkelijker wordt. Daarbij kan het centrum ook een impuls krijgen door de leegstand voortvarend aan te pakken. Daarover heeft PvdA/GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zo wil de partij weten wat de huidige plannen van het college zijn voor het centrum van Abcoude en of het college bereid is om samen met inwoners en belanghebbenden een plan te maken voor het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en wandelaars in de Hoog-straat. Als laatste wil de partij weten wat het college doet om de leegstand in de Hoogstraat tegen te gaan en oplossingen hiervoor te versnellen. Zoals mogelijke woningbouw bij de voormalige PLUS. Pieter Kroon: “We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college. We hopen dat een aantrekkelijker centrum voor Abcoude zo dichterbij komt, waar je veilig kunt wandelen en fietsen en waarin het fijn wonen, werken en verblijven is!”