Pupillen IJsclub Nooit Gedacht presteren goed in Eindhoven

De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag 4 januari heeft een aantal pupillen van IJsclub Nooit Gedacht meegedaan aan een schaatstoernooi van IJCE (IJsclub Eindhoven). Van iedere categorie (pupil A, B en C) werd een klassement opgemaakt, voor zowel jongens als meisjes en waren er mooie prijzen te winnen. Ook werd er een totaalklassement opgemaakt.

IJsclub Nooit Gedacht behaald in het totaalklassement een knappe vierde plek, helaas net naast het podium. Op individueel niveau waren er wel podiumplekken. Bij de meisjes pupillen C behaalde Mariël Mur uit Mijdrecht een knappe 1e plaats door zowel de 100 meter (14,23) als de 300 meter (36,22) te winnen. Op de 300 meter was dit een persoonlijk record. Ook bij de jongens pupillen B was er een 1e plaats. Philip Wolvers uit Mijdrecht won de 500 meter (54,15) en legde beslag op de tweede plek op de 300 meter (33,84). Twee persoonlijke records en goed genoeg voor de overwinning. Maaike van Blokland uit De Hoef werd bij de meisjes pupillen B derde en stond dus nog net op het podium. Ook Maaike deed dat in twee persoonlijke records; op de 100 meter (38,24) en de 500 meter (1.02,44).

Namens Nooit Gedacht deden ook Martin den Boer (jongens pupillen C), Julia Clerc (meisjes pupillen A) en Sander van Dijk (jongens pupillen A) mee. Geen podiumplekken voor hen, maar wel hebben ze alle drie hun persoonlijke records aangescherpt.

De volgende wedstrijd zal de finale zijn van de pupillencompetitie op de thuisbaan in Amsterdam, de Jaap Edenbaan. Deze finale is op 19 januari en daarbij zullen ook de andere pupillen van Nooit Gedacht van de partij zijn.