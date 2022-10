Psalmenconcert ACOV in Ontmoetingskerk

Aalsmeer – De psalmen van David hebben eeuwenlang componisten geïnspireerd tot fraaie (en soms zeer persoonlijke) composities. De ene componist gebruikt hiervoor de originele psalmtekst, al dan niet in een berijming, anderen gebruiken op psalmen gebaseerde teksten. Hetzelfde geldt ook voor het gebruikte muzikale basismateriaal. Waar in de ene compositie een originele psalmmelodie centraal staat, wordt in een andere de tekst zo beeldend mogelijk muzikaal verwerkt.

De Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV) brengt op zaterdag 22 oktober een psalmenconcert waarin al deze verschillende aspecten aan bod komen. Rondom Psalm 42 van Mendelssohn zijn psalmcomposities uit de afgelopen vier eeuwen te horen. Sommige groots en feestelijk, zoals Psalm 150 van Cesar Franck en Psalm 100 van Vaughan Williams, andere ingetogen en intiem zoals de ‘The Lord is my shepherd’ van John Rutter. In een concert rond Mendelssohn’s Psalm 42 mag ook zijn geliefde ‘Hör mein Bitten’ niet ontbreken. Beide met medewerking van sopraan Tessa Maalcke. Tussen de werken door zal organist Sander van den Houten improvisaties laten horen over bekende psalmmelodieën.

Voor veel mensen die met psalmen zijn grootgebracht zal dit concert een feest der herkenning zijn. Het geheel staat onder leiding van Danny Nooteboom.

De entree is 16,50 euro. Aanvang 20.15 uur, inloop vanaf 19.30 met een gratis kopje koffie of thee. Het concert wordt gegeven in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 in Rijsenhout.