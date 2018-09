Provincie Utrecht geeft richting aan N201

De Ronde Venen – – Om te voorkomen dat het verkeer op de N201 nog verder vastloopt, ontwikkelt de provincie Utrecht een visie voor de toekomst van de weg en het gebied er omheen. Daarbij gebruikt de provincie de ideeën die zij krijgt van bewoners, bedrijven en gemeenten uit de omgeving van deze weg. Het Inwoners Collectief is op de informatiebijeenkomst van de provincie Utrecht geweest over de toekomst van de N201. Het viel ons op dat er maar heel weinig inwoners uit De Ronde Venen aanwezig waren op deze avond. Dat hebben wij kenbaar gemaakt bij de provincie. Als reactie hierop is ons door de omgevingsmanager van de provincie gevraagd om de inwoners uit De Ronde Venen te informeren over deze richtingen en onder de aandacht te brengen. Zij horen juist graag hoe de inwoners van De Ronde Venen over deze 4 denkrichtingen om de N201 aan te pakken denken. Laat uw kans als inwoner van de Ronde Venen dus niet voorbij gaan om uw mening te laten horen!

Inloopavonden

Als Inwoners Collectief willen graag alle inwoners de mogelijkheid geven om zijn/haar kijk op deze 4 denkrichtingen te geven en daarom organiseren zij 2 inloopavonden in De Ronde Venen. Op deze avonden laten wij de 4 denkrichtingen zien die de Provincie nu voor ogen heeft. U krijgt de mogelijkheid om uw voorkeur aan te geven en om uw opmerkingen aan de provincie te laten weten. Het inwoners Collectief is slechts de boodschapper van de 4 denkrichtingen en hebben als InwonersCollectief de rol op zich genomen om de inwoners hierover te informeren en iedere individuele inwoners zijn mening te laten horen. Deze meningen die uiteraard verschillend van aard kunnen zijn zullen zij dan objectief overhandigen aan de provincie en zij kunnen dit mee nemen ter overdenking.

Bent u nieuwsgierig naar de 4 denkrichtingen die naar voren zijn gekomen uit de eerste fase van wikken en wegen, die de provincie verder wil uitwerken om in november tot een adviesnota te komen aan gedeputeerde staten? Kom dan naar één van de inloopavonden en laat uw stem niet verloren gaan.

10 oktober 1e inloopbijeenkomst in Angstelborch, Dorpzicht 22, Abcoude vanaf 20.00 uur

11 oktober 2e inloopbijeenkomst in de Willestee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis vanaf 20.00 uur

In januari zal men over gaan tot het richtingsgevend besluit met het uitwerken van één of twee voorkeursvarianten. Als inwoners is er dus nog maar weinig tijd om hier enige richting aan te geven. Inwoners van De Ronde Venen pak deze kans nu kan het nog!