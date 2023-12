Project ‘Onder de Pannen’ in Aalsmeer

Aalsmeer – Steeds meer inwoners komen door de huidige woningnood na een scheiding of faillissement in de knel. Om deze groep te helpen, heeft de gemeente Aalsmeer zich aangesloten bij het project ‘Onder de Pannen’. Via dit project kunnen inwoners van Aalsmeer een kamer verhuren aan een dorpsgenoot die tijdelijk geen onderkomen heeft.

Wethouder Kikkert onderschrijft het belang van ‘Onder de Pannen’. “Dit project geeft mensen die tijdelijk in heel vervelende situatie zitten een beetje lucht en tijd om hun problemen op te lossen”, zegt Kikkert. “Als gemeente werken wij graag mee aan dit soort vangnetten voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.”

Iedere inwoner uit Aalsmeer met een woning kan zich bij ‘Onder de Pannen’ aanmelden als verhuurder, ook mensen met een sociale huurwoning. Inwoners die een uitkering of toeslagen ontvangen, worden niet gekort. Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking met de gemeente Aalsmeer en onder andere Eigen Haard en Vesteda. Deelname brengt voordelen met zich mee: de verhuurder verdient bij, maar bovenal biedt hij iemand een kans om het leven weer op te pakken. De huurder heeft 12 maanden om te zoeken naar structurele woonruimte en zijn of haar leven weer op orde te krijgen.

Het kan iedereen overkomen

Nèzet Fares van ‘Onder de Pannen’ voert het project uit in diverse gemeentes in Amstelland. Vanaf nu komt daar de gemeente Aalsmeer bij. Fares: “Je huis verliezen kan iedereen overkomen. Ook al denkt iedereen van niet. Met iets teveel pech kan je leven er ineens heel anders uitzien. Denk aan scheiding of verlies van inkomen, Vanwege de enorme krapte op de woningmarkt lukt het niet om snel weer een eigen plek te vinden. Geen vaste woon- of verblijfplaats betekent ook geen eigen briefadres voor correspondentie met de instanties. Deze inwoners worden dus onzichtbaar voor de gemeente en voor hulpverleners. En zo kunnen problemen zich gaan opstapelen.”

Screening en matching vooraf

‘Onder de Pannen’ werkt puur praktisch: een kamer vinden voor iemand die plotseling op straat staat. Een eigen woonplek voor een jaar; weg uit de acute stress, om rust en ritme terug te vinden. Om te zorgen dat de tijdelijke huisvesting zonder problemen verloopt, zorgt ‘Onder de Pannen’ vooraf voor een goede screening en matching van huurder en verhuurder.

Daarnaast biedt het project begeleiding aan de huurders bij de zoektocht naar permanente woonruimte, want na een jaar stopt het ‘Onder de Pannen’-contract. De verhuurder van de kamer kan ook altijd een beroep doen op ‘Onder de Pannen’, met administratieve vragen maar ook met vragen over het samenwonen.

Aanmelden

Vanaf nu kunnen inwoners die een kamer over hebben en willen verhuren zich aanmelden via onderdepannen.nl. Meer informatie is te vinden op www.onderdepannen.nl.