Project herinrichting Dukaton van start met eerste inloopavond

Mijdrecht – De Dukaton in Mijdrecht is aan grootonderhoud toe. Dit biedt ook de mogelijkheid om de weg opnieuw in te richten. De plannen worden gemaakt op basis van verkeerskundig onderzoek en suggesties en ideeën van omwonenden en betrokkenen. De werkzaamheden starten naar verwachting in Q1 van 2026 en worden in de zomer van dat jaar afgerond. De Dukaton is een belangrijke doorgaande weg in Mijdrecht. De weg ligt tussen de rotonde Hofland en de bocht bij de Tweede Zijweg – in het verlengde van het Veenlanden College.

Grootonderhoud en herinrichting Dukaton

Nu de Dukaton aan een grote opknapbeurt toe is, is dat gelijk een logisch moment om ook naar de inrichting van de weg te kijken. Wat er precies moet gebeuren, wordt in samenwerking met Ingenieursbureau Newae vastgesteld. Verkeerskundig onderzoek, inloopavonden en een klankbordgroep geven de belangrijkste informatie voor de plannen.

Inloopavonden

Op dinsdag 28 januari organiseert de gemeente de eerste inloopavond. Omwonenden en betrokkenen zijn welkom tussen 19.00 tot 21.00 uur. Er worden nog geen ontwerpen gedeeld. De avond is bedoeld met elkaar in gesprek te gaan en suggesties en ideeën te delen. Tijdens deze avond is het ook mogelijk je aan te melden voor de klankbordgroep. Deze groep wordt tussentijds een aantal keer betrokken in het maken van de plannen. Tot slot is ook de BouwApp onderdeel van het participatietraject. Geïnteresseerden kunnen zich in de gratis app abonneren op het project en ontvangen daardoor een pushbericht bij nieuwe informatie. Ook is alle informatie, zoals tekeningen en bewonersbrieven, terug te vinden in de app. Geïnteresseerd? Download dan de BouwApp in de App Store of de Google Play store van uw telefoon of tablet.

Planning van het project

Na het ophalen van de eerste ideeën en suggesties, maakt ingenieursbureau Newae een voorlopig ontwerp. Tijdens een tweede inloopavond kan men op dit ontwerp reageren. Op basis daarvan wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden start in Q1 van 2026 en wordt in dat geval in de zomer van 2026 afgerond.

Afbeelding: de Dukaton in Mijdrecht. Foto: aangeleverd