Kwakelse Kermis met veel festiviteiten

De Kwakel – Heel De Kwakel kijkt alweer uit naar de diverse festiviteiten van De Kwakelse kermis.

Hier volgt het programma:

Zaterdag 2 september

De kermis op het Evenemententerrein start af meteen après ski party!

Zondag 3 september

Vanaf 12.30 uur worden alle kinderen al dan niet met hun versierde kar, skelter of fiets verwacht op het plein bij het Dorpshuis. Om 13.30 uur gaat de kinderoptocht van start, voorafgegaan door Steelband Tavenu. Na de ronde door De Kwakel zal de stoet bij de tent eindigen. Om 15.15 uur is de prijsuitreiking van de kinderoptocht én van de raadprijs van het carbidschieten op zondag 6 augustus jl tijdens het Polderfeest. De kinderoptocht is voor alle kinderen vanaf groep 3 tot 16 jaar.

Het programma op het Feestterrein gaat verder met een optreden van met “wie o wie, staat dit jaar achter het hek”.

Dit jaar is er wederom een kermisborrel van 19.00 uur tot 21.00 uur in de tent, de entree is € 10.00. Na 21.00 uur is de drank voor eigen kosten.

Maandag 4 september

Van 15.30 tot 18.00 uur is de euromiddag op de kermis.

Op maandagavond gaat zich een nieuw spektakel in De Kwakel openbaren. Voor dit nieuwe evenement Tterk’m erin 2017

Hierna start het feestprogramma in de feesttent. Ashley heeft voor maandagavond het bekendste Nederlandse amusementsprogramma Ter land Ter zee en in Lucht naar De Kwakel gehaald. De avond wordt begeleid door Dik en Gezellig en Friends.

Dinsdag 5 september

Niet meer weg te denken is de grote optocht op dinsdag, die dit jaar voor de 65e keer de Kwakelse Kermis zal afsluiten.

