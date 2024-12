Probleem pand gesloten

Uithoorn – Vorige week heeft een deurwaarder met bijstand van politie en handhaving een woning gesloten aan de Amsteldijk-Noord. Rondom dit pand was al langer veel overlast door (illegaal) verblijvende arbeidsmigranten. De huisraad van deze mensen is in een grote zeecontainer geladen en afgevoerd. Hierna is de woning met dikke platen dichtgemaakt om verdere overlast en opnieuw bewonen te voorkomen. Direct naast dit pand stond op 18 oktober jl. nog een auto in lichterlaaie waarbij het een wonder was dat de woning zelf niet in brand vloog Een aantal bewoners is met tassen en koffers lopend vertrokken.

Foto: Jan Uithol