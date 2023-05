Prijzenregen voor Videoclub Aalsmeer

Aalsmeer – Tijdens het Noord Hollands NH’63 filmfestival behaalde de clubproductie ‘Buddy’ een eerste prijs in de categorie Fictie (speelfilm). Annie Akerboom, co auteur/scenarist, die ook de camera en montage van deze film voor haar rekening nam, ontving voor haar afwisselende camerawerk de ‘Ereprijs Piet van Eerden’ voor beste cameravoering.

De film ‘Dood Hout’ van Gerard van Schie kreeg de tweede prijs in de categorie Non-fictie (documentaire film). Beide films zullen op 11 november worden vertoond tijdens het landelijk NOVA Filmgala 2023 in het FIGI theater in Zeist.

Met nog twee clubavonden te gaan voor de seizoen afsluiting, zal maandag 8 mei het tonen en bespreken van filmmontage het avondthema zijn. Er zullen montages worden getoond, van de filmopnamen die zijn gemaakt in de tropische ‘Vlindertuin aan de Vliet’ waar tijdens een rondgang met de camera deze exotische vlinderwereld is geprobeerd vast te leggen. Elke film wordt besproken met de kennis die is opgedaan op een praktijkavond filmanalyse eerder in het seizoen.

De avond begint om 20.00 uur. Belangstelling voor deze avond of een specifieke vraag die je graag behandeld zou willen zien? Aanmelden kan bij secretaris Susan Griekspoor via: 0297-327490 of per mail: susangriekspoor@gmail.com