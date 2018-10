Preventietraining (winkel-)diefstal en agressie voor ondernemers Uithoorn

Uithoorn – Vorige week organiseerde de gemeente Uithoorn samen met Allerto op het gemeentehuis een preventietraining (winkel-)diefstal en agressie. De training werd gegeven in het kader van de Week van de Veiligheid en werd gesubsidieerd door het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding Amsterdam Amstelland

De preventietraining op het gemeentehuis is druk bezocht door meerdere winkeliers en hun personeelsleden; in totaal volgden 51 personen de training. Door het nabootsen van diverse praktijksituaties (die middels filmpjes werden getoond) werden de aanwezige personen getraind in zaken als hoe herken je het gedrag van een dief, het toepassen van kalmeringstechnieken en hoe benader je een klant die hinderlijk gedrag vertoont. Ook werd volop aandacht besteed aan de theorie zoals welke vormen van diefstal er zijn, hoe kan je overlast of agressie voorkomen en wat zijn de rechten en plichten van winkeliers.

Ondernemers: denk mee!

De gemeente en het RPCAA roepen ondernemers op om mee te denken over de inhoud van mogelijke trainingen die ingegeven zijn door hun eigen praktijk. Het RPCAA stelt daarvoor in het kader Veilig Ondernemen subsidie beschikbaar. Deze trainingen vinden dan plaats in of rondom de week van de veiligheid. Ondernemers kunnen hun ideeën hierover mailen naar ingrid.raadschelders@uithoorn.nl (beleidsmedewerker Veilig Ondernemen gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn wint motivatieprijs RPCAA

Tijdens een evenement in het kader van de Week van de Veiligheid heeft de gemeente Uithoorn namens de RPCAA (op 11 oktober 2018) een motivatieprijs ontvangen. De motivatieprijs wordt uitgereikt aan regiogemeenten die hun inwoners en ondernemers ondersteunen in het kader van veiligheid. Deze ondersteuning vindt onder andere plaats middels de training en het geven van voorlichting aan inwoners.