Pretpeurders: “Het wordt een historisch carnaval”

Kudelstaart – Het was zaterdag de elfde van de elfde en dit betekent niet alleen in Brabant en Limburg maar ook in Kudelstaart de start van het carnavalsseizoen. De Pretpeurders organiseerde een feestavond in het Dorpshuis rond de bekendmaking van het nieuwe thema voor de carnavalsviering in februari 2024. De bouwers van de wagens voor de optocht kunnen van start en wat de kostuums betreft kunnen outfits van vroeger opgezocht worden, want het wordt ‘een historisch carnaval’.

Ook is deze avond de nieuwe Prins Carnaval bekend gemaakt en onthult wie zich een jaar lang Jeugdprins en Jeugdprinses mogen noemen. Prins Richard is door corona een jaar langer Prins Carnaval geweest, maar heeft nu met plezier de titel overgedragen aan Auke Maarse, die begrijpelijk met trots deze eer aanvaardde en beloofde er een waardig carnaval van te zullen maken. Nieuwe Jeugdprins Mateusz was niet aanwezig, meer nieuwe Jeugdprinses Fienna vervulde haar tijdelijke dubbelrol stralend. Prins Richard blijft overigens actief voor de carnavalsvereniging en is daarmee bedankt met de titel Grootvorst. Andere bekende en blijvende gezichten bij de hofhouding van De Pretpeurders zijn Adjudant Ronald en Prinses Jessica.

Voor nu is het voor alle liefhebbers nagenieten van dit eerste feest, maar de Pretpeurders hebben te kennen gegeven binnenkort met meer informatie over carnaval 2024 in het tot Poelgilderdam omgedoopte Kudelstaart te komen.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De hofhouding van de Pretpeurders: Adjudant Ronald en grootvorst Richard, prins Auke en prinses Jessica.