Concert gerestaureerd orgel groot succes

Mijdrecht – Op 16 september opende het Presentatie Concert een reeks van negen concerten in de RK-kerk H. Johannes de Doper van Mijdrecht/Wilnis. Aanleiding voor de concertreeks is de afgeronde restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel. De kerk was bijna volledig gevuld met muziekliefhebbers die luisterden naar het concert ‘Het orgel swingt, rockt en verrast’. De titel werd méér dan waargemaakt door organist Bert van den Brink en trompettist Ruben Drenth. Daarbij werden de muzikale kwaliteiten van het orgel tot op de grenzen van het kunnen verkend: de musici leverden swingende topkwaliteit!

De bezoekers konden via een beeldscherm zien wat zich op het orgelbalkon afspeelde. Daarbij kon het scherm niet altijd de vingersnelheid van organist Bert van de Brink bijhouden. Stukken uit verschillende muzikale windstreken – van jazz, via pop tot body-and-soul – brachten een geweldige sfeer en een glimlach op meer dan 250 vrolijke gezichten.

De toegang tot de concertreeks is vrij, doch aan het eind van elk concert is er een deurcollecte voor een goed doel. Bij dit openingsconcert was dat de Voedselbank De Ronde Venen. Het enthousiasme en waardering van het publiek vertaalde zich in een mooie opbrengst van ruim € 1.000,–.

Een groot deel van de bezoekers genoot nog na met een gratis hapje en drankje bij de naast de kerk gelegen S.e.T. Residentie.

Noteert u het volgende concert alvast in de agenda: 12 november, 15.00 uur in de RK-kerk H. Johannes de Doper, Driehuisplein op de grens van Mijdrecht en Wilnis. Organist Ton van Eck en violiste Anne van Eck brengen dan het concert ‘Snaar en toets, een vertrouwde combinatie’. Ook dit concert is vrij toegankelijk; u bent van harte welkom.