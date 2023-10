Première ‘Op Notenjacht’ in Poppentheater

Amstelland – Zondagmiddag 15 oktober is de première van ‘Op Notenjacht’ in het Amstelveens Poppentheater. Lappie Lapstok schrijft een nieuw lied, een ondeugend lied, alleen kan ze de laatste muzieknoten niet vinden.

Op zolder gaat ze samen met haar neef Johannes op jacht naar de noten. Uit de oude, stoffige koffers op zolder ontwaken verschillende treuzelsmoesjes, deugnietjes, stiekeme en ontroerende herinneringen. Zoals de herinnering aan haar eigenzinnige Oma Pad, die elke avond onder de modder zit. En wie klimt daar uit de reiskoffer? Ontdek tijdens dit muzikale avontuur dat je je eigen noten mag koesteren en spelen! Een vrolijk liedjesprogramma voor kinderen in verhaalvorm. Uit elke koffer en blik komt een lied tevoorschijn.

Voor iedereen vanaf 4 jaar. Te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 15 oktober om 14.30 uur. Kaarten reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.

Foto: Wacon