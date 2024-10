Prachtige opbrengst voor 25ste Ride for the Roses

Aalsmeer – Indrukwekkend was het zien van de opbouw van de start- en finishlocatie van de Ride for the Roses zaterdag eind van de middag. In rap tempo werd het evenemententerrein in de Hornmeer omgetoverd voor dit festijn met startvakken, tenten, een podium, vlaggen en rode rozen. Zondag 29 september was echter nog indrukwekkender, wat een drukte en zoveel deelnemers. En nog een mazzeltje, na enkele dagen van regen scheen nu het zonnetje.

Zo’n 2.000 fietsers en wandelaars hadden zich aangemeld voor deze 25ste editie voor goede doelen van het KWF. Eerst zong Berget Lewis het aan de Ride gekoppelde lied ‘The Rose’. Er werden traantjes weggepinkt, zo mooi en ontroerend. Daarna was het de eer aan burgemeester Gido Oude Kotte om het startsein te geven. Na deze officiële handeling trok hij snel een sportieve outfit aan, want de eerste burger nam zelf ook deel aan de tocht waarin gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk bedrag voor KWF kankerbestrijding en dit jaar ook voor de lokale inloopcentra Adamas in Nieuw-Vennep en Het Anker in De Kwakel.

Samen het verschil maken in de strijd tegen kanker, dat is de Ride for the Roses en voor deze jubileumeditie hadden velen hun wandelschoenen aangetrokken en stapten nog meer deelnemers op de fiets. Er werd een opbrengst van zo’n 250.000 euro verwacht en dit bleek een goede schatting. Er is het mooie bedrag van 226.533 euro opgehaald. Geweldig! Alle deelnemers werden bedankt bij de finish met een rode roos, maar het eindbedrag zien was voor velen een groter cadeau. Met elkaar bij elkaar gewandeld en gefietst, prachtig. Applaus voor jezelf en bedankt namens KWF.

Foto’s: www.kicksfotos.nl