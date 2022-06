Prachtige eindshows van Enjoy’s dance

Regio – Afgelopen Zondag waren de langverwachte eindshows van Enjoy’s Dance.

Deze werden gehouden in Theater de Meerse in Hoofddorp, aangezien zij maar liefst 500 zitplaatsen per show aan konden bieden. Wegens enorm veel belangstelling en het groeiend aantal leden is besloten om er maar liefst 3 dansshows van te maken.

Van jong tot volwassenen, iedereen zag je voorbijkomen. Iedereen heeft genoten van de waanzinnige dansen, uitstraling en energie tijdens deze gehele dag.

Zo zag je verschillende dansstijlen voorbij komen van de mini’s tot ballet, streetdance,girly-hiphop,specials,demoteams,voorselectie’s,clipdance,musical en gaan we er aankomend seizoen nog meer stijlen aan toevoegen. Enjoys Dance houdt audities voor alle demoteams en voorselecties op zaterdag 2 juli. Ben jij een echt danstalent? Dan zijn zij op zoek naar jou! In de zomer staan ze niet stil en organiseren ze voor leden, maar ook niet leden de Summer Dance dagen (13/14 juli en 18/19 augustus. Opgeven kan via info@enjoysdance.nl van 6 tot 13 jaar.)