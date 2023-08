Prachtige bouwwerken in huttendorp De Ronde Venen

Mijdrecht – Vol trots lieten de jonge bouwers hun zelfgebouwde hutten vrijdagmiddag aan ouders en grootouders zien. De hele week hadden 193 kinderen getimmerd, gezaagd en geverfd en was er op het veld aan de Ontspanningsweg een heus huttendorp verrezen. Elke hut had een naam gekregen. De duurzaamste hut had een groen dak, zonnepanelen en een regenton. De snellerigste hut was in een dag gemaakt. Lisa, Bridget, Owen en Marley hadden thuis een schets gemaakt van het ontwerp van hun huis met brug naar de boomhut in de palmboom. Ze vonden het leuk om te zagen en te timmeren. “Het is lekker om buiten bezig te zijn en je leert goed samenwerken en weer nieuwe kinderen kennen.” Heel actueel was de roze hut genaamd Barbies dreamcastle van Zjoske, Bente, Hannah, Davina en Yfke. Ze vonden het leuk en leerzaam, maar het verven was toch wel het leukst. “Lekker alles onder kliederen.” Hier en daar werd nog wat gewerkt, maar de meeste hutten waren klaar voor bezichtiging en beoordeling.

Prijzen

Uit alle bouwwerken werd de meest stabiele hut, de origineelste hut en de drie mooiste hutten gekozen. De originaliteitsprijs werd gewonnen door de vriendinnen Tove, Logan, Evy, Fleur, Jolie en Kate, beter bekend als de Rainbowfriends, voor hun kleurrijke hut met natuurzwembad. De stabiliteitsprijs werd uitgereikt door Marvin Meeuwig, eigenaar van Family Mijdrecht. Met hulp van de technische dienst had hij gekozen voor de enige hut op palen de Don(h)ut. Wethouder Maarten van der Greft was aanwezig om de bekers voor mooiste hutten te overhandigen. De vrijwilligers hadden gestemd welke drie zij de mooiste vonden. De derde plaats was voor de Bar-hut. De beker voor de tweede plaats was weer voor de Don(h)ut, waar ‘donuts’ via een soort glijbaan verkocht werden. En op de eerste plaats eindigde de Rainbowfriends. In het publiek teleurgestelde gezichten en mopperende bouwers, want waarom wonnen zij twee keer? De zes meiden waren heel blij en trots op hun twee prijzen. “Ik kan niet geloven dat dit gebeurd is.” Ze gilden en vlogen elkaar om de hals. Maar toen kwam de vraag: “Wie neemt de beker mee naar huis?”

Tiende editie

Dit was de tiende keer dat het bouwdorp De Ronde Venen georganiseerd werd door Angelique Davis. “We begonnen met zo’n veertig kinderen bij het Image-gebouw”, vertelt de oprichtster. “Het concept is steeds verder ontwikkeld. Nu krijgen de kinderen een startkapitaal en kunnen ze hun stukje grond kopen. Elke spijker en elk stukje touw kost geld. Ze kunnen extra geld verdienen door mee te doen aan sport en spel. Ook konden ze hun hut verduurzamen waarmee ze op termijn geld terugverdienden.” De kinderen mogen zelf geen eten, snoep of drinken meenemen. Daar ziet de organisatie streng op toe. “Het is niet eerlijk als de één met een grote zak snoep loopt en de ander niets heeft. Ze kregen een bonnenboekje waarmee ze eten en drinken konden halen. De ene dag aten we hotdogs, dan weer pannenkoeken. Vandaag was er een extra ijsje.”

Vrijwilligers

Het evenement had niet kunnen plaatsvinden zonder alle sponsoren en vele vrijwilligers. Livai was voor het tweede jaar aanwezig. “De sfeer is heel leuk. We proberen niet te lang bij één hut te blijven helpen. Sommigen hebben grandioze ideeën, maar wat hulp nodig bij de uitvoering. Anderen willen zo zelfstandig mogelijk werken.”

Naar schatting zijn er 3360 manuren in het Bouwdorp gestoken. Het is niet bekend wat daarin is mee-genomen. Zo schreef Laurens een speciaal liedje voor het Bouwdorp. Chanel en Ingrid waren aanwezig namens EHBO-afdeling Wilnis. Ze hoefden gelukkig niet vaak in actie te komen. “Veel splinters, jeuk van brandnetels en soms een schaafwond.” Lisa en Isabelle schminkten vrijdag jong en oud. Angeline kreeg met een roze en paarse vlinder op haar wang en een meneer droeg een zwierige snor.

Na afloop moesten alle hutten weer afgebroken worden, maar de kinderen mochten meenemen wat ze zelf gemaakt hadden. Een jongen droeg samen met zijn moeder een bankje naar de auto. “Hij was er zo trots op, dus deze komt achterin de tuin te staan.” Een leuke herinnering aan een geweldige week voordat de school weer begint.