Positieve verkeersactie op de Jozefschool

Aalsmeer – Maandag 19 maart is er op de Jozefschool een leuke verkeersactie georganiseerd door de verkeerscommissie van deze basisschool in de Gerberastraat. De commissie wordt vertegenwoordigd door een drietal ouders en twee teamleden en houdt zich bezig met allerlei verkeersthema’s die de veiligheid rondom de school betreffen en hopelijk ook verbeteren. Zo is er vaak contact met Veilig Verkeer Nederland over allerlei lessen en acties in en buiten de klas. Ook is er overleg met de wijkagent en worden regelmatig stukjes in de digitale schoolkrant geplaatst.

Sleutelhangers met opstekende duim

Doel van de laatste actie is de vele ouders die zich rondom de school aan de regels houden te bedanken namens de leerlingen, verkeerscommissie, school en ouderraad.

De verkeerscommissie had samen met de ouderraad en de school sleutelhangers met een opstekende duim laten maken. Deze werden met behulp van leerlingen uit groep 7 uitgedeeld aan ouders die hun auto parkeerden op de juiste manier. En natuurlijk kregen ook ouders die te voet of op de fiets kwamen een sleutelhanger.

Positieve reacties

Daarnaast waren er ook nog kaarten die in samenwerking met VVN zijn gemaakt. Op deze kaart staat aangegeven waar dichtbij de school alle parkeerplaatsen zijn. Want als je op tijd van huis gaat en je bereid bent een minuutje of 2 te lopen is er echt plek genoeg. De verkeerscommissie van de Jozefschool heeft heel veel positieve reacties gekregen op deze actie. Veel ouders zijn erg blij dat er aandacht is voor de veiligheid en vinden net als de verkeerscommissie, de ouderraad en de teamleden dat iedereen het samen veilig moeten houden en dat het de verantwoording is van iedere ouder om het goede voorbeeld te geven. Alle ouders die hun auto altijd parkeren op de juiste wijze, of te voet of op fiets naar school komen, bedankt!