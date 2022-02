Politiebureau Uithoorn naar Koningin Maximalaan

Uithoorn – Op 7 februari is de koop-/ realisatieovereenkomst voor het nieuwe politiebureau feestelijk ondertekend in de raadzaal van het gemeentehuis in Uithoorn. Het nieuwe bureau komt op de kavel aan de Koningin Maximalaan, tussen de begraafplaats en het WAPO-terrein. Wethouder Jan Hazen, ondertekenaar namens de gemeente Uithoorn, is blij met de prettige samenwerking tussen gemeente en politie. “We krijgen een mooi, modern politiebureau dat voldoet aan alle eisen van deze tijd.”

In 2017 heeft Politie Eenheid Amsterdam de wens uitgesproken om de politieteams in Uithoorn en Aalsmeer samen te voegen tot één robuust Basisteam. Een nieuw en modern politiebureau voor het Basisteam Aalsmeer-Uithoorn past daarbij, aldus de wethouder, “op een centrale plek, goed bereikbaar voor beide gemeenten. Bovendien is het ontwerp nadrukkelijk afgestemd op het groene karakter van dit gebied.”

Buitenruimte

De kavel waarop het politiebureau en de benodigde buitenruimte worden gerealiseerd, is door de gemeente Uithoorn aan de politie verkocht. Nadat overeenstemming was bereikt over de verkoop, de bouwplannen en alles wat daarmee samenhangt, was het tijd voor de feestelijke ondertekening van de koop-/realisatieovereenkomst. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de kavel zijn inmiddels in volle gang; streven is om in het derde kwartaal van 2022 te starten met de bouw van het nieuwe bureau. Teamchef Tanja Höing van politie Aalsmeer-Uithoorn,: “We zijn blij dat deze stap is gezet en kijken uit naar de realisatie van ons nieuwe, toekomstbestendig pand”.

(PLUS FOTO)

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer, Burgemeester Heiliegers van Uithoorn, Co Mostert, Politie Eenheid Amsterdam, wethouder Hazen, Jasper Uithol (Basisteam Aalsmeer-Uithoorn), Antonie ter Harmsel (Politiedienstencentrum), Sander van de Koot Politie Eenheid Amsterdam, Rafaëlle Quax-Daniëls (Basisteam), Lars Verschuren (gemeente Uithoorn, projectleider) en Tanja Höing (Basisteam Aalsmeer-Uithoorn). Foto: VisionQuest