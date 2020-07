Aalsmeer – De politie van Aalsmeer zoekt informatie over een woninginbraak op de Zwarteweg, nabij de Hortensialaan.

Op woensdag 1 juli hebben dieven zich toegang tot het huis verschaft tussen 03.26 en 03.43 uur. Bij de betreffende woning is een volledig raam uit het kozijn gebroken.

Iets gehoord of gezien? Heeft u/jij een tip? Neem dan contact op via 0900-8844 of vul het tipformulier via politie.nl in. Zaaknummer is 2020136546.