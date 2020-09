Politie zoekt info over woninginbraken

Aalsmeer – De politie zoekt informatie over inbraken in woningen op de Van Cleeffkade en in de Hortensialaan. Bij de woning op de Van Cleeffkade hebben dieven zich tussen vrijdag 11 september 9.00 uur en zaterdag 12 september 01.15 uur toegang verschaft. Er zijn meerdere deuren van de woning opengebroken. Zaaknummer is 2020192946.

De inbraak in een huis in de Hortensialaan, nabij de Zwartweg, heeft zaterdag 12 september omstreeks 3.50 uur in de nacht plaatsgevonden. De daders hebben vermoedelijk het slot van een toegangsdeur kapot geboord. Zaaknummer is 2020193048.

De politie hoopt dat er getuigen zijn of inwoners die meer informatie kunnen verschaffen. Contact opnemen kan via het tipformulier op politie.nl of bel 0900-8844. Ziet u/jij iets verdachts? Bel dan direct 112.