Politie zoekt getuigen van vernielingen in parkeergarage

Aalsmeer – Een groep jongeren heeft op donderdagavond 17 oktober voor vele duizenden euro’s vernielingen aangericht in een parkeergarage aan de Van Cleeffkade. Agenten hebben ter plaatse drie minderjarige verdachten aangehouden. De politie is nog op zoek naar zeker vier andere verdachten.

Rond kwart over negen ’s avonds loopt de groep door de parkeergarage heen. Daarbij worden zeker drie brandblussers over tientallen auto’s leeg gespoten. Het poeder dat uit die brandblussers komt is niet alleen zeer schadelijk voor de lak, maar ook voor de elektronica. De vernielingen hebben dus grote gevolgen. In ieder geval 46 auto’s, waarvan een deel uit Duitsland, zijn vernield. Een brandblussers is in de parkeergarage teruggevonden, een ander in de wijk en een derde is in een sloot gedumpt.

Agenten hebben ter plaatse drie minderjarige verdachten kunnen aanhouden. Zij zijn gearresteerd op verdenking van openlijke geweldpleging, diefstal en vernieling. De politie gaat uit van een groep van zeker zeven mensen die bij deze vernieling betrokken zijn. De politie is dus nog op zoek naar vier verdachten en vraagt daarom getuigen om zich te melden. Iets gezien, gehoord of meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844. Ook mensen die schade aan hun auto hebben en zich nog niet gemeld hebben, worden gevraagd contact op te nemen bij de politie. Bij de auto’s met buitenlandse kentekens zijn briefjes onder de ruitenwissers geplaatst.

Bron: Politie Amsterdam Amstelland

Foto’s: Inter Visual Studio