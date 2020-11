Uithoorn – Donderdagavond even voor 23.00 uur is vanaf de Marijnenlaan in Uithoorn een achtervolging geweest na een melding van jeugdoverlast. Volgens een omstander werden twee jongens op een scooter door de politie achtervolgd. Het is onbekend of de jongens door de politie aangehouden zijn. In de wijk rondom het busstation is het de laatste weken al vaker onrustig door overlast van jongeren. (foto: VTF)