Politie: Trap niet in babbeltrucs!

Aalsmeer/Uithoorn – De laatste tijd komen er bij de politie steeds vaker meldingen binnen van babbeltrucs. Opvallend is de handelswijze die momenteel veel wordt toegepast bij babbeltrucs. Na een inbraak, insluiping of bezoek wordt de pinpas gestolen. Vervolgens meldt zich een persoon die zegt van de politie te zijn en aangeeft dat de pinpas is teruggevonden of dat iemand is aangehouden met de pinpas van de gedupeerde op zak.

De ‘agent’ raadt aan om de pas te blokkeren en zegt hiervoor door te kunnen verbinden naar de bank. Vervolgens spreekt men met iemand die zich voordoet als een medewerker van de bank. Er worden persoonlijke gegevens gevraagd, waaronder de pincode.

Maar, de politie zal en kan nooit doorverbinden met een medewerker van de bank. Daarnaast zal een medewerker van de bank nooit om de pincode vragen. Wees altijd op uw hoede. Besef dat iedereen zich telefonisch anders voor kan doen. Geef nooit uw pincode of inloggegevens voor internetbankieren.

De politie vraagt om dit bericht ook zoveel mogelijk door te geven aan personen (ouders, grootouders, familie en vrienden) die niet actief op social media zijn.