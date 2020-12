Politie: Steek geen vuurwerk af!

Aalsmeer – Over het vuurwerkverbod en de handhaving daarop is momenteel veel te doen. Via verschillende kanalen bereikte de politie van Aalsmeer en Uithoorn signalen dat er vandaag, vrijdag 4 december, uit protest vuurwerk afgestoken zou worden.

Inmiddels heeft de politie een aantal van de organisatoren hiervan achterhaald en daar huisbezoeken gebracht. Eén van deze personen is erg geschrokken van de gevolgen van zijn oproep. “Wees je er van bewust dat als je online zoiets organiseert, dat de gevolgen groter kunnen zijn dat je vooraf kan inschatten en dat anoniem blijven heel erg lastig is”, waarschuwt de pollitie.

“Ongeacht wat je van het vuurwerk vindt, het verbod is er nu eenmaal en indien mogelijk zullen wij handhaven. Demonstraties en protesten zijn natuurlijk helemaal prima, zolang zij binnen de wet blijven.” Voor het afsteken van vuurwerk kan een boete gegeven worden van 100 euro. “Wees dus verstandig en bewaar je vuurwerk-(uitgaven) voor wanneer het wel weer afgestoken mag worden”, besluit de politie de oproep.