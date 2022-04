Politie lost waarschuwingsschot in Joost van den  Vondellaan 

Uithoorn – Vrijdagavond rond 22.45 uur is bij een Politieactie door de eenheid Den Haag een waarschuwingsschot gelost, op enkele voortvluchtige mannen die zij hadden klemgereden op de Joost van den Vondellaan in Uithoorn. Hierop zijn de mannen gaan rennen en heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Meerdere verdachten zijn aangehouden. De politie heeft de zaak in onderzoek. (foto Jan Uithol)