Politie beëindigt meerdere feestjes in gemeente

Aalsmeer – De politie heeft het afgelopen weekend verschillende meldingen gehad. Er zijn in de gemeente meerdere feestjes beëindigd in verband met de corona-maatregelen. Hierbij zijn aan diverse betrokken personen bekeuringen gegeven. De politie vindt het opvallend dat er in deze tijd van striktere maatregelen nog steeds feestjes gehouden worden. De politie Aalsmeer Uithoorn handelt in deze volgens het landelijke beleid: Er wordt niet meer eerst gewaarschuwd, maar direct een verbaal uitgeschreven. De boetes zijn 95 euro.

Teveel alcohol op

Voor een aantal feestvierders is de boete verhoogd, omdat zij werden betrapt op rijden onder invloed van alcohol. De politie heeft meerdere bestuurders laten blazen. De meeste van hen gaven aan ergens anders dan thuis een feestje gevierd te hebben. Twee bestuurders hebben een bekeuring gekregen voor rijden met teveel alcohol op. Beiden waren nog beginnende bestuurders. Eén van hen had dermate veel alcohol gedronken, dat zijn rijbewijs direct ingevorderd is. Het rijbewijs gaat opgestuurd worden naar justitie, die binnen tien dagen een beslissing gaat nemen over het rijbewijs en de hoogte van de boete voor de chauffeur.

Vuurwerk en nitraten

De politie krijgt verder veel meldingen uit diverse wijken over overlast door vuurwerk. Waar mogelijk gaan agenten en de boa’s handhaven. Last van veel vuurwerkknallen in uw/jouw buurt? Meld het bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Er gaat dan, als mogelijk, extra gecontroleerd worden.

Van één inwoner hoeft in ieder geval voorlopig geen overlast verwacht te worden. De politie heeft bij deze persoon maar liefst 120 nitraten in beslag genomen. Dit is illegaal vuurwerk en dus verboden. Tegen de persoon is verder ook proces-verbaal opgemaakt.