Polderfeest De Kwakel 2024 weer vol evenementen voor jong en oud

De Kwakel – Vanaf woensdag 31 juli t/m zondag 4 augustus is het weer feest in De Kwakel. Hieronder in het kort het programma voor het 47e Polderfeest in De Kwakel.

Woensdag 31 juli: Summer Soul Polder Food

Dit jaar heeft het Polder Food Festival “A touch of Soul” en zal er niet alleen worden gegeten, maar zal het ook een swingend avondje worden. Zangeres Patricia Foort zingt live heerlijke soul, disco, motown, pop en jazzmuziek. Dit belooft een onvergetelijke ervaring te worden waarbij stil zitten onmogelijk is. Heb jij nog wat disco moves in da house? Show ze op deze funky avond. De voorverkoop voor deze avond is inmiddels gesloten. Op woensdagavond zijn nog een beperkt aantal kaarten bij de ingang te koop. Aanvang van het Summer Soul Polder Food evenement is om 17.00 uur.

Donderdag 1 augustus: De 36e Kooyman Polderloop

Dit jaar gaat alweer de 36e editie van de Polderloop van start. De organisatie van dit hardloopevenement is al jaren in de gezamenlijke handen van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en het Feestcomité De Kwakel. Nieuw is dat dit jaar de 1 km. kidsrun onderverdeeld is in twee leeftijdsgroepen: De kinderen t/m 8 jaar starten om 18.45 uur, en de oudere kinderen een kwartiertje later

18.30u.: 1,2km Specials G-run

18.45u.: 1 km kidsrun t/m 8 jaar

19.00u.: 1 km kidsrun 9 t/m 12 jaar

19.15u.: 4 km

20.00u.: 10 km

Inschrijven en afhalen startnummers:

Vooraf inschrijven kan via www.feestcomitedekwakel.nl en www.inschrijven.nl. Vanaf 17.45 uur kunnen het startnummer worden afgehaald in de feesttent en is het mogelijk om nog in te schrijven als je dat nog niet via de voor-inschrijving hebt gedaan. Kinderen die meedoen met de kidsrun van 1 km. dienen een half uur voor de start een startnummer te hebben opgehaald, zodat we de gegevens op tijd kunnen verwerken.

De Teambattle

Naast de individuele deelname aan de Kooyman Polderloop is het mogelijk om als lid van een team deel te nemen. Dit jaar kun je niet alleen bij de 10 km. loop, maar ook bij de 4 km. deelnemen aan de zgn. ‘Teambattle’, waarbij de tijden van de 4 snelste lopers van een team bij elkaar worden opgeteld. De inschrijving voor de Teambattle is inmiddels gesloten. Individueel inschrijven is zeker nog mogelijk. Het belooft een mooie zomeravond te worden met zomerse temperaturen. Als de zon begint te zakken zal in De Kwakel om 18.30 uur het startschot klinken voor de G-run, gevolgd door de kidsrun van 1 km. en vervolgens de 4 km. en 10 km. run. Trek je snelle schoenen aan, of kom de hardlopers aanmoedigen rond het evenemententerrein in De Kwakel. Na de Polderloop kan de dorst worden gelest in de feesttent en kunnen de beentjes nog even lekker ontspannen dansen op de muziek van DJ Danza.

Vrijdagmiddag 2 augustus: Rhytm on Trash

Aanvang 13.00 uur, gratis en voor alle kinderen t/m 12 jaar! Rhytm on trash is een interactieve workshop; Trommelen op allesbehalve een trommel, djembé of drumstel. Overal zit muziek in: Pannen, afvalbakken en cementkuipen, ze lenen zich uitstekende voor swingende roffels en ritmes. Voor je het weet heb je een complete “Rhytm on trash drumband” van misschien wel 100 kinderen. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee om samen “aan de slag” te gaan. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon gezellig langs! Kinderen hoeven niets mee te nemen ze krijgen limonade en wat lekkers in de pauze.

Vrijdagavond 2 augustus: Royal Beat en DJ Danza

Toegang vanaf 14 jaar, entree 20,00 euro



Royal Beat

Deze ultieme partyband weet als geen ander hoe je de haringen van de feesttent uit de grond blaast. Met knettervette medleys komen alle genres aan bod; van hardstyle tot hardrock en via ABBA naar Snollebollekes.

DJ Danza

Het hele polderfeest weekend zal DJ Danza achter de draaitafel staan. Of het nu gaat om Guilty Pleasures van vroeger of de hardste party bangers van dit moment; DJ Danza draait ze allemaal.

Zaterdagmiddag 6 augustus: Zeskamp

Zeskamp

Veruit het meest populaire onderdeel van het Polderfeest is de zeskamp. Het maximale aantal van 62 teams is bijna bereikt, dus als je nog wil inschrijven; dan moet je snel zijn! Mocht de inschrijving inmiddels vol zijn, dan n kun je maar één ding doen; komen kijken, de tactiek afkijken en volgend jaar startklaar zitten als de inschrijving opengaat. Maar ook als je niet meedoet is dit een oergezellige middag. Meebeleven is bijna net zo mooi als winnen! De teams gaan op het veld met elkaar de strijd aan op o.a. zeephelling, de buikglijbaan en het rode draadspel. Vorig jaar werd de zeskamp gespeeld in de stromende regen, maar dit jaar zal de waterbak bij de zeephelling een welkome verkoeling zorgen. Na de zeskamp is er natuurlijk de prijsuitreiking in de tent voor de beste teams, maar ook voor de bekendmaking van de kwakelse buikglij-kampioenen. De teams strijden niet alleen voor de felbegeerde wisselbokaal maar bovenal voor de roem om je een jaar lang zeskamp- of buikglijkampioen te mogen noemen. Uiteraard sluiten we deze middag af met een feestje in de tent. De zeskamp start om 13.00 uur. Deelnemende teams dienen om 12.00 uur aanwezig te zijn. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.

Zaterdagavond 3 augustus: Q-Music Foute Uur, Wesley Bronkhorst en DJ Jody Bernal

Toegang vanaf 14 jaar, entree 20,00 euro

Q Music Foute Uur

Beleef Q Music Foute Uur live. De beste hits uit de Top 40 en de allerfoutste hits zullen door de tent schallen.

Wesley Bronkhorst

De spontane, enthousiaste Nederlandstalige zanger Wesley Bronkhorst staat vooral bekend om zijn onvervalste Hollandse gezelligheid. Bekend van hits zoals ‘Amalia’, ‘De Lucht was Blauw’ en andere kroeghits. Waar Wesley zingt, bruist het van de gezelligheid!

Jody Bernal

Velen kennen Jody Bernal als zanger van o.a. ‘La Colegiala’ en de vernieuwde versie van de Macarena. Maar tegenwoordig staat Jody Bernal als DJ achter de draaitafel. Het belooft een feestje te worden met de beste dance, classics en actuele hits in de hoofdrol. Uiteraard pakt Jody tijdens zijn set maar al te graag de mic voor zijn eigen “guilty pleasures”.

Kaartverkoop

De toegangskaarten voor vrijdag- en zaterdagavond zijn online te koop via www.feestcomitedekwakel.nl. De kaarten kosten 20,00 per avond en 35,00 euro voor een doubledate ticket voor beide avonden. Op beide avonden zijn een beperkt aantal kaarten bij de ingang te koop voor 22,50 euro. De kaartverkoop voor Polderfood op woensdag is reeds gesloten, er zijn nog enkele kaarten te koop bij de ingang.

Zondag 4 augustus Familiedag

De zondag is traditiegetrouw de familiedag! Voor jong en oud zal er van alles te beleven zijn.

Opening: Meet en Greet met Paw Patrol.

De familiedag opent om 13.00 uur met een bezoek van Skye en Marshall van Paw Patrol. Heb je deze helden van Paw Patrol altijd al een keertje willen ontmoeten? Dat kan, want van 13.00 tot 14.00 uur zijn ze op het Polderfeest en kun je met ze op de foto. Kom wel op tijd, want ze zijn er maar een uurtje!

Kinderattracties

Op de familiedag staat het hele evenemententerrein vol met attracties. Met o.a. een stormbaan, springkussens, bungee trampolines, laser game, maar natuurlijk ook het goud-zoek-spel en het eendjes vangen. De entree is op deze familiedag gratis, alleen voor de kinderattracties geldt een bijdrage van 5 euro voor een polsbandje waarmee kinderen de hele middag toegang hebben tot alle attracties. Polsbandjes zijn te koop bij de kinderbar in de feesttent.

Kinderbar

Na de opening door de ballonnenkunstenaar gaat de kinderbar open. De kinderbar is de hele zondagmiddag geopend. Hier kunnen de kinderen voor een leuk prijsje hun favoriete snoepjes, chips of drinken kopen en de strippenkaarten zijn hier ook verkrijgbaar.

Knutselhoek en zandbak

In de tent in de kinderhoek kan er volop geknutseld worden. Dus wil je even een rustmomentje, dan ben je welkom in onze knutselhoek in de feesttent. Voor de allerkleinsten onder ons is er een heerlijke zandbak in de tent. Terwijl de vaders en moeders rustig genieten van een glaasje fris of iets anders, kan het grut heerlijk in de zandbak vertoeven…. maar: houd zelf uw kinderen in de gaten, want er is geen toezicht in de zandbak!

Strijkijzer zwaaien

Gooien met een strijkijzer is meestal geen goed idee, niet goed voor het strijkijzer en zeker niet goed voor de omgeving. Nu kan dat in ieder geval wel veilig gebeuren. Een extra zwaar strijkijzer zit met wieltjes vast aan een soort achtbaan. Aan jou de taak om met een flinke zwieper het gewicht zo ver mogelijk over de achtbaan zien te krijgen. Deze nostalgische attractie heeft in het verleden al vaker op het polderfeest gestaan en is een mooie beproeving om de krachten te meten en de spierbundels te testen.

Ringsteekspel

Beleef het middeleeuwse avontuur van het ringsteken. Lukt het jou om de ring aan de lans te rijgen, of ga je een nat pak halen?

Verrassingsact vanaf 16.30 uur!

We sluiten het polderfeest altijd af met een knallende act. Wie er dit jaar het feestje in de tent zal afsluiten houden we nog even geheim. Wil je weten wie de eer heeft om de laatste uurtjes van het polderfeest de tent op z’n kop te zetten? Dan zit er maar 1 ding op; kom naar de feesttent op de Evenementenlaan in De Kwakel en beleef de laatste feestelijke uurtjes van het 47e polderfeest.

Sluiting

Om 18.00 uur is het 47e Polderfeest in De Kwakel ten einde en zal het weer een paar weken rustig in De Kwakel zijn tot de kermis weer van start gaat. Langs deze weg wil het Feestcomité iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voorafgaand, tijdens en na afloop van het Polderfeest. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, zorgzame EHBO-ers, en vooral veel enthousiaste mensen zijn wij in staat om onze slogan in stand te houden:

47 keer Polderfeest, dat kan alleen in De Kwakel!

Foto: aangeleverd