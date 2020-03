Pokerkampioenschap in Aalsmeer online

Aalsmeer – Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus werd het pokerkampioenschap van Aalsmeer, wat vrijdag 27 maart plaats zou vinden bij The Beach, afgelast. De organisatie heeft een creatieve manier gevonden om het pokerkampioenschap toch plaats te laten vinden; namelijk online!

Het Open Nederlands Kampioenschap Poker organiseert vrijdag 27 maart om 21.00 uur het Online Pokerkampioenschap van Aalsmeer. Deelnemers kunnen meedoen voor 7,50 euro, waarvan 1 euro per deelnemer naar The Beach gaat. Mathijs Jonkers, organisator van het evenement vertelt: “We vinden het erg jammer om het toernooi af te moeten gelasten. We hebben daarom besloten dat we het online gaan organiseren. De horeca is voor ons altijd al een belangrijke partner geweest. Omdat zij het nu erg moeilijk krijgen door de sluitingen, hebben we besloten om één euro per deelnemer aan de speellocatie te doneren.”

Wat kun je winnen?

De deelnemers van het online pokertoernooi gaan spelen om de beste pokerspeler van de woonplaats te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Poker Kampioen van Aalsmeer’ dragen en krijgt bovendien een mooie beker opgestuurd. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale. Tijdens de landelijke finale krijgen spelers de kans om een sponsorcontract te verdienen.

Niet alleen de winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel pokerspelers zich plaatsen voor de halve finales.

Laagdrempelig toernooi.

Iedereen die mee wil doen, kan zich inschrijven via: www.onkpoker.nl. Op de inschrijfpagina staat verdere uitleg over hoe je via een pokerapp deel kan nemen aan het online kampioenschap.