‘Poëzie in bijenwas’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg brengt tot eind juni een solotentoonstelling van kunstenares Suus Suiker. Zij schildert poëtische bloemvoorstellingen met gepigmenteerde warme bijenwas.

Suus Suiker (Hellevoetsluis, 1966) is een rijzende ster in de Nederlandse kunstwereld. In 2017 liet zij het schilderen met acrylverf los om zich te bekwamen in de mixed-media kunst met warme bijenwas. Haar werk wordt geëxposeerd in gerenommeerde galeries en in 2020 haalde zij de top-20 van de kunstenaar van het jaar-verkiezing. Suiker typeert haar werk als hedendaags impressionisme. Onder de noemer Symbiose combineert ze diverse beelden tot dromerige landschappen, waarbij kleur een belangrijke rol speelt. Inspiratie haalt ze uit de beschermde natuurgebieden in haar Noord-Brabantse woonomgeving en bij grote voorbeelden als Monet, Richter en Kiefer. Het werken met bijenwas (encaustische schilderkunst) combineert ze met het gebruik van inkt, krijt, olieverf en fotografie. Hieruit ontstaan weelderige odes aan de schoonheid en kracht van de natuur.

De tentoonstelling ‘Poetry in Wax’ met circa 30 werken uit de periode 2017 tot 2021 en een kunstenaarsfilm zou aanvankelijk in januari openen. Door de lockdown is de expositieperiode inmiddels verlengd tot eind juni. Het museum hoopt uiteraard zo snel mogelijk volledig open te kunnen.

Online en museumwinkel

Tot die tijd is de tentoonstelling online te zien, of door een gratis bezoek aan de museumwinkel te boeken. Via de verantwoorde aanlooproute is hierbij toch een blik op de expositie mogelijk. Maximaal twee personen per boeking en vier personen per half uur. Kortom, alle ruimte. Voorlopig gaat het Flower Art Museum alleen open op vrijdag- en zaterdagmiddag vanaf 30 april aanstaande. De werken van Suus Suiker zijn ook beschikbaar voor verkoop. Meer informatie en kaarten reserveren via: www.flowerartmuseum.nl.