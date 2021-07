Podiumplaatsen voor AVA atleten in Barendrecht

Aalsmeer – Onder druiligere omstandigheden was het 30 juni eindelijk mogelijk voor alle atleten om zonder corona-regels hun eerste wedstrijd van het seizoen te lopen. Tijdens de Twinson Xtra Energie Track Meeting in Barendrecht werd er deelgenomen door 573 atleten van 89 verschillende verenigingen. Voor AV Aalsmeer verschenen er 7 atleten van aan de start. Met zeven persoonlijke records en drie podiumplaatsen kan er teruggekeken worden op een mooie avond.

Als eerste waren aan de beurt Melissa van Eenennaam en Jesper van Dam welke na hun pupillen tijd bij AV Aalsmeer na jaren te hebben gevoetbald als senior zijn teruggekeerd in de atletiek. Beide atleten debuteerden op de 100 en 200 meter. Tijdens onderlinge wedstrijden en de trainingen bleek al dat beide atleten het sprinten nog niet zijn verleerd. Melissa pakte op de 100 meter met 13,37 seconde direct de winst en met een 5e plek op de 200 meter 27,45 seconde is er een mooie basis gelegd om mee verder te gaan, dit zelfde geldt voor Jesper van Dam waar op de 100 meter de doelstelling was om rond de 11,6/7 seconde te finishen lukte hem dit in een uitstekende 11,77 seconde op de 200 meter was er eveneens een scherpe doelstelling: 23,5 seconde. Met 23,73 seconde werd de doelstelling benaderd.

Op de 800 meter waren het Tara Ozinga, Lotte Zethof, Finn Rademaker en Wessel Heil die aan de start verschenen. Tara en Lotte lieten dit jaar tijdens onderlinge wedstrijden zien dat hun vorm stijgende is. Het spits werd in de derde serie afgebeten door Lotte Zethof, de laatste officiële wedstrijd van Lotte stamt uit 2019 tijdens het Nk Junioren waar zij de steeple liep. Met een persoonlijk record van 2:34 minuten was er één doel: een tijd onder de 2:30 minuten. Dit lukte, na een scherpe eindspint werd er gefinisht in 2:29,07 minuten. Het leverde de 2e plaats op bij de vrouwen U20.

Eveneens een 2e plaats was er voor Tara Ozinga bij de meisjes U18, na een snelle openingsronde was het strijden om ook voor het eerst een tijd onder de 2:30 minuten neer te zetten, met 2:28,77 minuten lukte dit ruim. Voor beide atletes zit er met meer wedstrijden in de benen nog scherpere tijden in.

Nadat Finn Rademaker twee weken terug in Utrecht zijn persoonlijk record op de 800 meter op 2:05,73 minuten wist te zetten, waren de benen in het Barendrechtse minder snel en bleef hij net boven zijn pr steken: 2:07,20 minuten. Tot slot was het Wessel Heil die nu eindelijk eens onder de magische 2 minuten wilde duiken. Voor deze avond wilde het nog niet lukken, in een prima race werd uiteindelijk het persoonlijk record scherper gesteld tot 2:03,14 minuten. De 2 minuten grens zal dit jaar zeker worden beslecht.

De avond werd om tien uur afgesloten door Gwen Alewijnse op de 400 meter. Op een natte baan kwam zij uiteindelijk tot 65,71 seconde.

Jesper van Dam, startnummer 99.

Op de foto: Melissa van Eenennaam. Foto’s: Erik Witpeerd