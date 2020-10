Platform Aalsmeer Lokaal gelanceerd

Aalsmeer – Het zoemde al een tijdje in de lucht en het zoemen werd de afgelopen maanden steeds duidelijker. Van verschillende kanten kwamen er geluiden dat het natuurlijk prachtig is dat de gemeente Aalsmeer (waaronder ook Kudelstaart behoort) dé gemeente is die landelijk met stip bovenaan staat wat betreft het grootste aantal bij de KvK geregistreerde ondernemers – gevestigde ondernemers, starters en ZZP’ ers. ( In totaal zijn het er 3100) Maar de vaak gestelde vraag; hoe bekend zìjn al deze ondernemers nu eigenlijk.

En een tweede belangrijke vraag; waar zijn deze mensen met de meest uiteenlopende branches dan te vinden en wat hebben zij te bieden of wat vragen zij? Bleef min of meer tot nu toe onbeantwoord. Daar lag toch een mooie kans voor de gemeente vond menigeen. Het moest toch mogelijk zijn om voor al deze ondernemers een toegankelijke database te ontwikkelen – een soort marktplaats – waarbij vragers en aanbieders elkaar kunnen ontdekken, ondersteunen en verbinden.

Aan wethouder Robert van Rijn gingen deze geluiden niet voorbij en als out off the box denker nam hij mede namens de gemeente het initiatief om de vierde editie Zaailingen te vragen een voorstel – plan – te maken dat voor de toekomst een nieuwe weg plaveit voor alle Aalsmeerse ondernemers.

Vierde editie ZAAI

Ingrid van Mourik, Marleen van Arendonk, Marianne Scholten en Jeroen Mäkel hebben het initiatief opgepakt. Zij raadpleegden vele ondernemers waardoor zij een goed inzicht kregen van wensen en meningen die volgens de verschillende ondernemers het meest relevant zijn. Met deze gegevens ging het viertal met veel power, ludieke en verfrissende ideeën aan de slag. Zij lanceerden een zichtbaar platform voor alle Aalsmeerse ondernemers.

“Al in de uitvoerfase werd al duidelijk hoe groot en verscheiden de expertise is van ZAAI”, verwoordt Jeroen Mäkel. “Wij konden een goed uitgewerkt plan aan de wethouder presenteren waaraan ook de andere Zaailingen een bijdrage hebben geleverd. Wij hebben er veel tijd in gestopt maar ons voorstel heeft dan ook veel potentie voor de langere termijn. Het is voor alle ondernemers met de meest uiteenlopende branches een goed zichtbaar platform geworden.”

Breed gedragen platform

De wethouder was onder de indruk van het resultaat en er werd groen licht gegeven voor verdere uitwerking. Binnenkort is het gewenste platform – dat breed gedragen wordt – een feit. De bedachte slogan luidt: Aalsmeer Lokaal. Waar ondernemers lokaal zaken doen. De drie pijlers zijn: Business – Banen – Events. Mäkel legt uit hoe het platform gaat werken. “Iedere ondernemer maakt gratis een eigen profiel aan waar op zo een breed mogelijke wijze de vraag en het aanbod wordt weergegeven. Hoe prettig is het om in eigen gemeente op een eenvoudige wijze een timmerman, tekstschrijver, web-bouwer, stukadoor, fotograaf en ga zo maar door – want Aalsmeer heeft heel veel te bieden – te kunnen vinden. En stel je hebt als ondernemer een ruimte beschikbaar of je wilt als ondernemer een project beginnen en zoekt mensen die je op weg kunnen helpen. Ook dat kan allemaal op het Platform verwerkt worden. Het Platform is een samensmelting van bedrijven; een gele gids of een marktplaats voor Aalsmeer/Kudelstaart. Wij halen de versnippering er uit.”

Aanmelden kan vanaf nu

Binnenkort ontvangen de ondernemers een brief met alle gegevens van de gemeente. De komende weken is Aalsmeer Lokaal zichtbaar te volgen via social media en via www. aalsmeerlokaal.nl Er worden van verschillende locaties filmpjes getoond en interviews met ondernemers. “Dit kan geen enkele ondernemer ontgaan en je kunt je nu alvast aanmelden”, aldus een enthousiaste Mäkel die nog maar eens benadrukt hoeveel energie dit project heeft gegeven en er juist in deze tijd heel veel nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd voor de Aalsmeerse ondernemers.

Janna van Zon