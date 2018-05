Plaspop 2018 met Interstate 44

Aalsmeer – Op zaterdag 7 juli staat Interstate 44 voor de tweede keer op Plaspop Aalsmeer. Opnieuw brengt de band muziek in het Torregat van de Westeinderplassen en uiteraard hopen de bandleden wederom op een enthousiast publiek.

Interstate 44 maakt herkenbare blues- en rockmuziek met een jazzy geluid. Het repertoire van de band laat zich inspireren door blueslegendes als Robert Johnson, B.B. King en Eric Clapton. De band bestaat uit John Stevens op zang, bluesharp en gitaar, Willem Smit op tenorsax en dwarsfluit, Erik Missot op basgitaar en René Revers op drums. Bij gelegenheid blaast Willem zijn EWI, een instrument waarmee zelfs het geluid van een Hammondorgel lekker uit de verf komt.

Kortom, dit mag U niet missen. Alle muzikanten zijn van jongs af aan met muziek bezig en speelden in diverse bands in de regio. John stond met zijn band zelfs met Pink Floyd in hetzelfde popprogramma op televisie.

De komende weken stelt de organisatie van Plaspop iedere week een band voor die muziek gaat maken op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli. Volgende week: DAB.