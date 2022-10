Plantenverkoop Tiflo met actie voor ouderen

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 29 oktober gaan de scouts van Tiflo weer langs de deuren om planten te verkopen. Ook kunnen planten aangeschaft worden bij drie vaste kramen, op het Praamplein, bij Hoog-vliet aan de Aalsmeerderweg en in Winkelcentrum Kudelstaart. Met de opbrengst van de actie worden activiteiten voor de scouts georganiseerd en gaat (boten)onderhoud gepleegd worden.

Ouderen trakteren

Tiflo wil ook dit jaar weer ouderen blij maken met een plantje. Daarbij is hulp van inwoners hard nodig. Naast de aankoop van een plant kan een donatie gegeven worden. Maak 5 euro over op rekening nummer NL89 RABO0189 5342 22 ten name van Scouting Groep Tiflo onder vermelding van Pba Tiflo donatie ouderen. Of ga naar www.tiflo.nl en doneer door de QR code op de foto te scannen in het nieuwsbericht op de website en maak 5 euro over aan de Tiflo. Doneren kan tot en met vrijdagavond 28 oktober.

Zo kunnen de scouts van Tiflo zaterdag weer alleenstaande senioren in Aalsmeer of Kudelstaart op een bloeiend plantje trakteren.