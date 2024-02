Place2Play eens in de twee weken vanaf maart

Aalsmeer – In de gemeente Aalsmeer is het al jaren een begrip: Place2Play, de actieve inloop van het jongerenwerk van gro-up Buurtwerk voor kinderen uit groep 7 en 8. Place2Play is in Kudelstaart, Aalsmeer Oost en Aalsmeer Dorp. Vanaf maart is er één keer in de twee weken Place2Play in ieder gebied en maandelijks zaalvoetbal in een wisselend gebied.

Iedereen uit groep 7 en 8 is welkom om na school mee te doen aan een activiteit. Deelname is gratis en iedere keer is er iets nieuws te doen: van weerwolven tot knutselen, van trefbal tot jachtseizoen. Er is ook ruimte om leuke ideeën van de jongeren zelf uit te voeren. Tijdens schoolvakanties is er geen Place2Play.

Kudelstaart

Eén keer in de twee weken is er op de dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur Place2Play in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1. Iedereen uit groep 6, 7 en 8 is welkom om mee te doen aan een activiteit. Alle data tot de zomervakantie zijn: 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 21 mei, 4 en 18 juni en 2 en 16 juli. Voor meer informatie app/bel Manon: 06-83270666.

Aalsmeer Oost

Eens in de twee weken is er op de woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur Place2Play in de Mikado, Catharina-Amalialaan 66. Iedereen uit groep 7 en 8 is welkom om mee te doen. Alle data tot de zomervakantie zijn: 6 en 20 maart, 3 april, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Voor meer informatie app/bel Jeroen: 06-83660651.

Aalsmeer Dorp

Eén keer in de twee weken is er op de donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur Place2Play in Buurthuis Hornmeer, Dreef 1. Iedereen uit groep 7 en 8 is welkom om mee te doen aan een activiteit. Alle data tot de zomervakantie zijn: 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni en 4 en 18 juli. Voor meer informatie app/bel Khalid: 06-22392923

Zaalvoetbal

Elke laatste maandag van de maand is er zaalvoetbal van 16.00 tot 17.00 uur. Iedereen uit groep 7 en 8 kan mee doen! De locatie wisselt iedere maand. Alle data en locaties tot de zomervakantie zijn: 25 maart in de Proosdijhal, 22 april in de Waterlelie, 27 mei in de Bloemhof, 24 juni in de Waterlelie en 15 juli in de Bloemhof.

Alle Place2Plays en andere activiteiten van het jongerenwerk staan op www.aalsmeeractief.nl of check de instagram @gro_upbuurtwerk.aalsmeer.