Pinksterzondag 5 juni: Dorpentocht

Regio – Al voor de 43e keer organiseert de Stichting Dorpentocht de Dorpentocht in deze regio. Ze hebben er wel even op moeten wachten voor de 43e Dorpentocht gereden kan worden, vanwege coronamaatregelen kon hij de afgelopen 2 jaar niet gehouden worden en dat terwijl veel Nederlanders ontdekten hoe prachtig fietsen is door ons bijzondere landschap. Nooit eerder gingen zoveel mensen recreatief fietsen als de afgelopen 2 jaar. Nog leuker dan zomaar een stuk fietsen is deelnemen aan de 43e Dorpentocht die je leidt naar de mooiste plekken en paden waar je het bestaan niet van wist. De 43e Dorpentocht heeft een gevarieerde route die mooi is voor jong en oud, en met zoals altijd twee routes naar keuze, 35 of 55 km. De Dorpentocht zamelt geld in voor een goed doel; vaak een wat minder bekend goed doel. Dit jaar is dit Stichting Opkikker. Stichting Opkikker is een non-profitorganisatie met als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind (meer informatie kijk op: www.opkikker.nl). Hoe mooi kan het zijn: een prachtige dag hebben met een mooie fietstocht en daarmee bijdragen aan een onvergetelijke ervaring voor een langdurig ziek kind. In 2019 is er € 4.500 opgehaald voor het Bartiméus Fonds en het streven is dit jaar minstens zo’n bedrag op te halen voor de Stichting Opkikker.

Kosten

De kosten voor deelname zullen geen barrière voor deelname zijn. Bij voorinschrijving € 4,– en op de dag zelf € 5,–. De Stichting Dorpentocht werkt uitsluitend met vrijwilligers en houdt de kosten zo laag mogelijk. Hierdoor komt het grootste deel van de opbrengst ten goede aan het goede doel. Mocht U het goede doel extra willen steunen dan kan dat natuurlijk. Kijk op: www.dorpentocht.net. Of u kunt vriend van de Dorpentocht worden door jaarlijks een kleine bijdrage te storten, waarmee u het bestaansrecht van de Dorpentocht garandeert. Goed nieuws: Je kunt je nu al online inschrijven. We hopen van harte dat je er, na bijna 3 jaar wachten, weer bij bent. Of als je in de coronatijd hebt ontdekt hoe leuk fietsen kan zijn, neem dan eens deel en ontdek hoe mooi de Dorpentocht is. Kaarten zijn binnenkort ook verkrijgbaar in de voorverkoop.