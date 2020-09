Pindakaaswinkel in Aalsmeer!

Aalsmeer – Aalsmeer heeft een echte pindakaaswinkel! Hoe leuk is dat. Wethouder Robert van Rijn ging er op bezoek en wilde graag met eigen ogen zien hoe de bevlogen Michiel Vos zijn pindakaaswinkel runt. “Het idee begon aan de keukentafel”, vertelt Michiel die de wethouder ontvangt in een t shirt met hierop ‘de Pindabaas’.

Michiel was Bioboer en groot fan van pindakaas. Daarom begon hij thuis te experimenteren met pindakaas en smaken te combineren. Na een aantal succesvolle testen besloot hij als echte pindabaas er zijn werk van te maken. Zijn eerste winkel opende hij in 2016 in Amsterdam. En de reacties waren allemaal positief. Inmiddels heeft hij negen winkels en levert hij aan vele delicatesse winkels. In Aalsmeer maakt hij vooral de pindakaas, maar via de website www.depindakaaswinkel.nl kan iedereen ook bij hem bestellen.

Gezonde pindakaas

De gezondheid van mens en natuur staan bij de pindakaaswinkel hoog in het vaandel. Zo bestaat de pindakaas alleen uit pinda’s en een beetje kokosolie. Ook worden er geen extra suikers en zout toegevoegd. Inmiddels heeft Michiel tien verschillende smaken ontwikkeld van pindakaas met kokoszeezout tot dadel kaneel en van stroopwafel tot witte chocolade. Wethouder Robert van Rijn was onder de indruk van het enthousiasme waarmee Michiel zijn bedrijf runt en kocht uiteraard een proefverpakking met de tien smaken pindakaas.