Pijlstaartschool Vinkeveen opent Kinderboekenweek

De Ronde Venen – De Kinderboekenweek werd feestelijk geopend met alle kinderen van de Pijlstaartschool bij elkaar. Het thema dit jaar is ‘vriendschap, kom erbij!’ En zo begon het ook.”Kom jij erbij? En kom jij er ook bij?” Juf Wendy verzamelde kinderen en juffen om haar heen; zo is het veel gezelliger dan alleen.

Daarna las juf Wendy een verhaal voor en ook hebben de kinderen een korte animatiefilm bekeken.

De opening is feestelijk afgesloten met het lied “Kom erbij!” Wat een feestje in de hal!

De aankomende week zullen alle kinderen aan de slag gaan met het thema ‘vriendschap’. Ook de voorrondes van de jaarlijkse Voorleeswedstrijd zullen in de bovenbouwgroepen gehouden worden.

Aan het eind van volgende week wordt de Kinderboekenweek afgesloten met de traditionele boekenmarkt en de finale van de Voorleeswedstrijd. Wie wordt er dit jaar voorleeskampioen?