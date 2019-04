Pieter Terpstra fietst voor Amref Flying Doctors

Mijdrecht – Pieter Terpstra uit Mijdrecht heeft het plan opgevat om dit jaar een sponsor fietstocht te rijden voor de organisatie Amref Flying Doctors in Oeganda, Afrika. Deze organisatie heeft het doel de gezondheidszorg in Afrika verder te verbeteren. De zorg is met name gericht op vrouwen en kinderen. Amref brengt de zorg dicht bij de patiënt via het organiseren van vervoersmiddelen (fiets, motor, auto, vliegtuig) en ook, en dat spreekt Pieter erg aan, door het opleiden van lokale mensen in het leveren van medische zorg. Hierdoor kan men op termijn zelfstandig functioneren.

Fietstocht

Voor Pieter is dit een goede reden om samen met een vriend in juni de sponsor-fietstocht in Oeganda te gaan maken. Van 22 juni t/m 29 juni 2019, gaan ze 6 dagen lang, in totaal 600 km, in 35 graden hitte fietsen door het Oegandese landschap. In die periode zullen ze contact hebben met de lokale bevolking en hebben ze de mogelijkheid om de projecten met eigen ogen te bezichtigen.

Pieter is gestart met een intensief trainingsprogramma om deze rit in Oeganda te kunnen volbrengen. Daarnaast zal hij ook graag een sponsorbedrag meenemen, waarmee de organisatie haar activiteiten kan bekostigen. Hiervoor benaderde hij zijn vrienden, collega’s en familie én voert hij acties uit. Zo heeft hij, samen met zijn collega-fietser, op Koningsdag hotdogs, koffie en frisdranken verkocht, voor het goede doel. Geweldig leuk om te doen.

Sponsoring

Pieter heeft nog sponsoring nodig en doet een oproep aan de inwoners van De Ronde Venen om zijn voornemen te steunen met een donatie. Het streefbedrag wat Pieter bij elkaar wil krijgen, is 5000,=, waarvan al een flink deel bij elkaar verzameld is. Belangrijk om te weten is dat alle donaties ten goede komen aan Amref Flying Doctors. De reis- en verblijfkosten zijn geheel voor eigen rekening.

Doneren kan eenvoudig, via de website: www.africaclassic.nl/pieter-terpstra.

Op deze pagina kunt u via de knop Sponsor verder uw weg vinden. Pieter is bij voorbaat iedereen erkentelijk voor de bijdrage én voor het met aandacht lezen van dit artikel. En graag vertelt hij in de zomer in deze krant hoe het hem vergaan is in Oeganda!