Pieter Bootsma nieuw directielid Royal FloraHolland

Aalsmeer – De Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland heeft Pieter Bootsma (1969) benoemd tot directielid van Royal FloraHolland in de nieuwe functie van Chief Value Officer (CVO). De directie bestaat vanaf januari 2024 daarnaast uit Steven van Schilfgaarde (CEO) en David van Mechelen (CFO). Met de benoeming van Pieter Bootsma krijgt Royal FloraHolland er een zeer ervaren en deskundig directielid erbij. Bootsma heeft een lange carrière bij Air France-KLM Group achter de rug. In zijn recente rollen was hij onder andere Chief Strategy Officer en Chief Revenue Officer. Sinds 2013 was hij tevens lid van het Air France-KLM Group Executive Committee.

“Op het lijf geschreven”

Jack Goossens, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik ben zeer verheugd dat Pieter Bootsma voor Royal FloraHolland heeft gekozen. Pieter heeft bewezen in een grote complexe internationale organisatie succesvol te zijn. Op basis van een duidelijke strategie heeft hij in een competitieve en internationale markt bewezen resultaten te kunnen verbeteren door de ontwikkeling van met elkaar samenhangende diensten in een platformomgeving. Ons digitale platform Floriday, in combinatie met onze fysieke hubs, biedt tal van nationale en internationale kansen voor innovatieve digitale diensten voor kwekers en kopers. De rol van Chief Value Officer is hem dan ook op het lijf geschreven. De focus van de CVO zal liggen op het toevoegen van waarde op zowel bestaande als nieuwe diensten, passend bij zijn staat van dienst.”

Voorrecht

Pieter Bootsma: “Het zal duidelijk zijn dat de sierteelt echt anders is dan de luchtvaart. Dat is wat mij betreft juist aantrekkelijk in mijn nieuwe functie. Daarnaast zijn er duidelijke overeenkomsten in de verandering waarin Royal FloraHolland zich bevindt richting een digitale platformorganisatie en mijn jarenlange ervaring met digitalisering en internationalisering bij Air France-KLM. Ook mijn kennis over internationale groei en de ambitie die Royal FloraHolland hierin heeft sluiten goed aan. Daarbij vind ik het een voorrecht om aan de slag te gaan in een sector waarin Nederland wereldwijd toonaangevend is. Ik heb al wel ideeën, maar eerst wil ik met collega’s, leden, kwekers en kopers in gesprek gaan over de mogelijkheden en uitdagingen die zij zien. Passend bij de coöperatieve gedachte waar Royal FloraHolland voor staat. De sierteelt is dan wel nieuw voor mij, maar ik kom uit een agrarische familie en ken daarmee de achtergrond en cultuur die belangrijk is in de sector. Ik denk dat mij dat zal helpen om de sector en de mensen die daarin werken goed te begrijpen en kijk ernaar uit om mijn expertise en ervaring in deze nieuwe rol in te zetten.”

Nationaal en internationaal

Steven van Schilfgaarde, CEO: “Met Pieter hebben wij de gewenste kandidaat gevonden voor de nieuwe rol van Chief Value Officer. Om als Nederland de draaischijf van de internationale sierteelt te blijven, zullen wij nationaal en internationaal meer kwekers en kopers aan ons moeten binden op ons platform. Daarbij willen we meer groei van vraag en aanbod met meer leden, meer kwekers en meer kopers en ook met meer geïntegreerde diensten. Een combinatie van internationalisering, digitalisering en commerciële mogelijkheden en dat is exact waar Pieter ervaring mee heeft. Dat is ook de reden dat onze Chief Commercial Officer Ruud Knorr en Chief Information Office André van der Linden nauw met Pieter zullen samenwerken en rechtstreeks aan hem zullen rapporteren. Dit schept ruimte voor David en mij om ons te focussen op de andere elementen uit onze coöperatieve en bedrijfsstrategie vanuit onze portefeuilles. Wij zijn ervan overtuigd dat de toevoeging van Pieter aan onze directie dan ook zijn vruchten zal afwerpen en kijken uit naar de samenwerking met Pieter.” Pieter Bootsma start op 15 januari 2024 als Chief Value Officer.

Foto: Pieter Bootsma, nieuw directielid Royal FloraHolland. Foto: Menno Ridderhof