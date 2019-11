Piet en Nel Oudshoorn zestig jaar getrouwd

Mijdrecht – 60 jaar geleden op 24 november trouwde Piet Oudshoorn met Nel Homan in de kerk in de Hoef. Piet geboren in Vinkeveen en Nel in de Hoef, verhuisden na hun huwelijk naar Zoeterwoude en kregen 3 kinderen. Piet heeft lange tijd bij de melkfabriek Menken in Wassenaar gewerkt. Na zijn pensionering zijn ze teruggekomen naar de Ronde Venen. Eerst naar Wilnis, anderhalf jaar geleden naar Mijdrecht. Ze genieten o.a. van de 9 kleinkinderen, houden van fietsen en kaarten en spelen bijna dagelijks een potje Skibo. Ze vonden het erg leuk dat de burgemeester langskwam om hen te feliciteren en hebben het verder uitgebreid gevierd met familie, vrienden en kennissen.