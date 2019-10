Philip van den Dool uit Uithoorn winnaar Groene Hart Kunstprijs

Uithoorn – De tweejaarlijkse Groene Hart Kunstprijs is afgelopen week bij Galerie Hoeve Rijlaarsdam in Nieuwkoop door vogelkenner Nico de Haan uitgereikt aan Phlip van den Dool uit Uithoorn. Het thema was dit keer Water: vriend en vijand. De jury vond dat Van den Dool met zijn digital art werk Waterlinie 3.0 het thema op een subtiel gelaagde manier tot uitdrukking heeft gebracht. ‘De bedreigingen en genoegens van het water zijn in één transparant en buitengewoon kleurrijk beeld samengebracht’, aldus het juryrapport.



De 1e prijs bestaat uit de Groene Hart Kunstprijs trofee en een geldbedrag van € 2.000. Van den Dool was blij verrast met zijn prijs. Op het kunstwerk zien we waterrecreatie en het leven in het water strijden om een plekje. Beelden worden op een gelaagde wijze gecombineerd van zeilboten, varend over de Westeinderplassen met een onderwater setting met tropische vissen. Aan de horizon is schematisch een nieuw groen landschap weergegeven met een molen. De vriend, die water is bij de watersport op de Westeinderplassen, wordt bedreigt door water als vijand met het stijgen van de zeespiegel waarbij de temperaturen oplopen, verbeeld met de tropische vissen.

Overige winnaars

De 2e prijs, met een geldbedrag van € 1.000, ging naar Ton Nederhoff uit Driebruggen. Zijn olieverfschilderij, getiteld ‘Te veel of te weinig water?’ toont eenden op een doorweekt maïsveld. Niet fijn voor de boer, maar heerlijk voor de dieren. Vanuit een hoog perspectief laat de schilder precies deze tegenstelling zien, en niet meer. Hij doet dat op een virtuoos-realistische wijze die toch nergens gaat vervelen. De 3e prijs, met een geldbedrag van € 500, ging naar José van den Helder – den Oudenallen uit Woerdense Verlaat, voor haar kleine olieverflandschap, getiteld ‘Searching for Light’. Een impliciete weergave van nat Nederland, met al zijn pracht, maar toch ook met een zweem van dreiging.

Eervol

Door de jury zijn verder twee Eervolle Vermeldingen (elk met een geldbedrag van € 200) toegekend aan Karin Borgman uit Aalsmeer, voor haar bijzondere grafisch werk in lino-techniek, getiteld ‘Overvloed’, en aan Patrick Visser uit Leiderdorp, voor zijn zeer fraaie sculptuur ‘De Bever, uw vriendelijke vriend etc.’; metaalkunst gemaakt uit aan elkaar gelaste (delen van) tandwielen.

Mee-jureren voor de Groene Hart Kunst Publieksprijzen 2019

Zowel als bezoeker aan de expositie in Galerie Hoeve Rijlaarsdam, als online op de website www.groenehartkunst.nl, kan tot en met 9 november een stem uitgebracht worden op een kunstwerk voor de Publieksprijs. De Groene Hart Kunst Bezoekers Publieksprijs en de Groene Hart Kunst Online Publieksprijs worden op 10 november om 16 uur uitgereikt door de burgemeester van Nieuwkoop, Frans Buijserd.